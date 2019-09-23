Сбой в Facebook: соцсеть не работает и в Украине

23 Читати новину українською
Сбой в Facebook
Сбой в Facebook / unsplash.com

Социальная сеть Facebook работает со сбоями. Проблемы с доступом к соцсети возникли у пользователей по всему миру. В частности, жалобы поступают от пользователей из Северной Америки и Европы, в том числе из в Украины.

Как свидетельствует сервис Downdetector, больше всего проблем с Facebook в Киеве, Запорожье и Днепре (если брать во внимание украинских пользователей).

Интересно: Обновление Windows 10 продолжает "ломать" компьютеры: сообщили о новых проблемах

Чаще всего пользователи жалуются, что не могут залогиниться в соцсети. Также некоторые пользователи не могут загрузить фото и видео.

Де не працює Facebook
Где не работает Facebook

Еще у ряда завсегдатаев Facebook просто медленно грузится главная страница.

В компании пока никак не комментируют проблемы. Также неизвестно, что повлекло сбой.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

blog_ava
День осеннего равноденствия в 2019 году: дата и время
сегодня
4346
Теги: Техно Новости Техно Facebook Интернет
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Топ-10 крупнейших IT-компаний Украины за количество работников
сегодня 13:11 Топ-10 крупнейших IT-компаний Украины за количество работников
665
Как скачать музыку на iPhone: проверяем самые популярные способы
22 сентября 22:06 Как скачать музыку на iPhone: проверяем самые популярные способы
Анастасія Можаровська 1502
Вас прослушивают: кто и зачем следит за пользователями через смартфоны
21 сентября 22:00 Вас прослушивают: кто и зачем следит за пользователями через смартфоны
Анастасія Кушпіт 2003
Флагманские смартфоны Huawei Mate 30 и Mate 30 Pro представили официально: характеристики и цена
20 сентября 14:08 Флагманские смартфоны Huawei Mate 30 и Mate 30 Pro представили официально: характеристики и цена
506
Кто такой Билл Гейтс: секреты успеха от основателя Microsoft
20 сентября 07:02 Кто такой Билл Гейтс: секреты успеха от основателя Microsoft
Марія Бондар 1043
Новости
Больше новостей
Залиште відгук