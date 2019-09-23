Сбой в Facebook: соцсеть не работает и в Украине

Социальная сеть Facebook работает со сбоями. Проблемы с доступом к соцсети возникли у пользователей по всему миру. В частности, жалобы поступают от пользователей из Северной Америки и Европы, в том числе из в Украины.

Как свидетельствует сервис Downdetector, больше всего проблем с Facebook в Киеве, Запорожье и Днепре (если брать во внимание украинских пользователей).

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Чаще всего пользователи жалуются, что не могут залогиниться в соцсети. Также некоторые пользователи не могут загрузить фото и видео.



Где не работает Facebook

Еще у ряда завсегдатаев Facebook просто медленно грузится главная страница.

В компании пока никак не комментируют проблемы. Также неизвестно, что повлекло сбой.

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