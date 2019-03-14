Сбой в работе Facebook очень помог Telegram увеличить аудиторию

За сутки, пока социальная сеть Facebook работала со сбоями, мессенджер Telegram существенно нарастил аудиторию. Количество пользователей увеличилось на 3 миллиона человек.

Как информирует The Verge, по состоянию на март 2018 года в Telegram насчитывали 200 миллионов активных пользователей.

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Одна из самых больших проблем в Facebook - невозможность отправить или получить сообщение. Поэтому переход пользователей на мессенджер Telegram – логичный шаг.

По состоянию на вечер 14 марта все еще наблюдаются проблемы в работе Facebook и Instagram. Но вероятность DDoS-атаки у компании исключили. Что привело к сбою – до сих пор неизвестно.

Что случилось с Facebook?

Вечером 13 марта у пользователей по всему миру возникли проблемы с Facebook и Instagram. Пользователи не могли отправлять сообщения, загружать фото и прочее. Этот сбой уже назвали самым масштабным в истории социальных сетей с 2015 года.

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