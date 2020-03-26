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СБУ разоблачила хакеров, которые обокрали банковские счета на 20 миллионов

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Хакерская группировка с помощью вредоносного программного обеспечения похищала деньги с банковских счетов. Киберспециалисты установили, что за время деятельности хакеры похитили 20 миллионов гривен.

Вредоносная программа рассылала на электронные адреса сообщения для доступа к системе "Клиент-банк", сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.

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Затем хакеры незаконно переводили деньги на подставные счета и выводили в наличность. Убытки от преступной деятельности составляют более 20 миллионов гривен.

По данным правоохранителей, 34 обыска были проведены в Киевской и Ивано-Франковской областях и Одессе. Во время обысков по месту жительства фигурантов, а также в помещениях, где было оборудование, киберспециалисты изъяли компьютерную технику, мобильные терминалы, банковские карточки и документы.

Компьютерная техника хакеров / Фото: СБУ

СБУ сообщила 5 лицам о подозрении. Одному из подозреваемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Еще двум – круглосуточный домашний арест. Что касается других двух фигурантов правоохранители рассматривают ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

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Автор: Анна Запотоцкая
Теги: Новости Украины Техно Новости Техно Интернет Деньги Банки хакеры
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