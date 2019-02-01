Счастлив, потому что у меня нет страницы в Facebook: интересное исследование

Ученые из Стэнфордского университета провели исследование при участии 2844 американских пользователей Facebook, часть из которых попросили удалить свои аккаунты на время промежуточных выборов.

К концу эксперимента участники почувствовали себя счастливее, стали проводить меньше времени в социальных сетях и больше – с семьей и друзьями. Также уменьшилась поляризация политических настроений и информированность о событиях в мире.

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Появление социальных сетей сделало общение между людьми намного проще; кроме того, стало проще поддерживать собственные интересы и узнавать новости с помощью ленты, созданной под каждого пользователя, и тематических сообществ. Тем не менее, упрощение доступа к социальным сетям после появления смартфонов и других портативных гаджетов может привести к тому, что пользователи проводят в них слишком много времени.

Отказ от социальных сетей полезен?

Это, в свою очередь, поднимает важные вопросы о возможном негативном влиянии социальных сетей. Так, прошлой осенью ученые провели пилотное исследование на выборке в 143 человека, с помощью которой показали, что сокращение времени, которое пользователи проводят в популярных соцсетях, уменьшает симптомы депрессии и спасает от одиночества. Негативный эффект от соцсетей может усиливаться во время важных событий, например, выборов или нестабильной политической обстановки.

В новой работе ученые из Стэнфордского университета под руководством Ханта Эллкотта решили изучить влияние соцсетей на жизнь пользователей из США во время промежуточных выборов в Конгресс, которые прошли в ноябре 2018 года. Для этого они с помощью рекламы в Facebook собрали группу из 2844 добровольцев, изъявивших желание на четыре недели деактивировать свой аккаунт за менее чем 100 долларов, а их, в свою очередь, выбрали из большей выборки людей, откликнувшихся на объявление.

Из них затем исследователи случайно выбрали 58 процентов и попросили их на месяц, предшествующий дате окончания выборов, удалить свои аккаунты. Половине из этой группы, опять же выбранной в случайном порядке, до конца эксперимента заплатили деньги, а половине нет. В течение четырех недель исследователи следили за состоянием участников с помощью онлайн- и смс-опросов, а также контролируя их активность в Facebook и Twitter.

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Кроме того, участников опрашивали на предмет того, как они проводят свободное время без соцсети, сколько общаются с близкими, а также откуда получают новости и насколько они заинтересованы в политической жизни страны.

Во время исследования лишь два процента участников, попавших в экспериментальную выборку, заново активировали свои аккаунты. К концу эксперимента ученые выявили как положительные, так и отрицательные эффекты деактивации аккаунта: участники стали меньше времени проводить в других социальных сетях и больше времени с семьей и друзьями, улучшилось их психическое состояние, но вместе с тем, они стали менее осведомлены о том, что происходит в стране и мире.

Авторы работы отмечают, что после эксперимента участники стали меньше времени проводить в соцсети, а то, что большое количество пользователей были согласны деактивировать свои аккаунты за деньги, говорит о том, что они понимают возможное негативное влияние, которое оказывает на них время, проведенное в Facebook. Перепубликация доступна на сайте университета, об этом сообщает N+1.

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