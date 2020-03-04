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Сделать джейлбрейк iPhone теперь можно с помощью Android-смартфона

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В первые годы после выхода iPhone провести процедуру джейлбрейка можно было исключительно с помощью ноутбуков и компьютеров Apple. Позже появилась возможность получения доступа к системным разделам гаджета и с помощью других платформ, но теперь участнику сообщества Reddit удалось взломать устройство благодаря смартфону на Android.

Утилита для взлома iOS Checkra1n сначала работала исключительно на macOS 10.10 и новее. Затем был выпущен релиз для компьютеров с ОС Linux, а теперь одному из пользователей Reddit удалось провести данную процедуру с помощью рутированного Android-смартфона, рассказывает XDA-Developers.

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Новый способ взлома

Официально Checkra1n признан первым и пока единственным рабочим инструментом для осуществления джейлбрека на смартфонах, работающих под управлением актуальной версии iOS 13. В алгоритме взлома используется уязвимость в загрузочном секторе флеш-памяти, вместо традиционной ошибки в ПО. Единственный недостаток Checkra1n заключается в том, что процедуру придется повторять каждый раз после перезагрузки гаджета.

Возможность выполнить так называемый привязанный джейлбрейк (требует настройки после перезагрузки iPhone) при помощи Android-смартфона значительно расширяет его практическое применение, поскольку не требует постоянного доступа к ПК или ноутбуку.

iPhone можно взломать с помощью Android-смартфона:

Главным условием успешного выполнения взлома остается любой смартфон от Apple iPhone 5s до iPhone X с iOS 12.3 и новее, Android-гаджет с рут-правами, любое приложение-терминал и возможность соединить два устройства с помощью OTG-переходника.

Детальная процедура проведения джейлбрейка описана на форуме разработчиков XDA-Developers. Автор способа отмечает, что для взлома могут не подойти некоторые кабели USB Type – Lightning из-за специфических терморегуляторов.

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Автор: Михаил Года
Теги: Android iPhone Apple Новости Техно Смартфоны Техно
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