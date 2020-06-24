Компания Segway прекратит выпускать двухколесные электроциклы с автоматической балансировкой (Segway PT) с 15 июля. Их продажи приносили всего 1,5% дохода. Выпуск электроциклов начался в 2001 году.

По словам президента Segway Джуди Кай, пандемия не сильно повлияла на производство. Больше всего на продажу повлияли характеристики самих устройств. Электроциклы имеют высокую надежность, а разработчики встроили в Segway PT несколько резервных систем, которые позволяют им функционировать даже в случае отказа некоторых элементов.

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Мы пытались понять, почему у нас плохие продажи. Неприятно это говорить, но все дело в качестве и долговечности. Я поговорила с несколькими владельцами старых Segway. Выглядит такая техника неважно, потому что ею пользовались 12 лет, но человек проехал на устройстве 100 тысяч миль,

– пояснила Кай.

Всего за период производства было продано более 140 тысяч Segway PT. В планах компании было продать более 100 тысяч штук только за первый год.

Еще одной проблемой СМИ называли проблемы классификации Segway PT. В отдельных государствах электроциклу требовалась дополнительная лицензия.

Что дальше

Теперь компания сосредоточится на производстве электросамокатов Ninebot-Segway. Недавно была продемонстрирована новая модель KickScooter E22, которая может развивать скорость до 20 км/ч и рассчитана для поездок по городу.

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В прошлом году Segway показала новое устройство – электрический трехколесный самокат, который оснащен специальной системой для его самостоятельного возвращения на зарядную станцию. KickScooter T60 использует видеокамеру спереди на руле, с помощью которой оператор сервиса проката или специальное программное обеспечение может удаленно анализировать ситуацию на дороге и вернуть электросамокат назад на зарядную станцию ​​в ручном или автоматическом режиме.