Секреты игры Dark Souls III: для трупов нашли интересное применение

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Dark Souls III
Dark Souls III / Фото из открытых источников

Игра Dark Souls III отличается своей мрачной атмосферой, однако в мире тьмы тоже будет чем заняться геймерам. К примеру, в файлах игры уже находили намеки на "Королевскую битву", а теперь пользователи обнаружили в игре намеки на интересную механику, которую, вероятно, планировали добавить в фэнтези еще в начале разработки.

Об этом сообщает PCGamesN.

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На основе документов, которые Ланс МакДональд нашел в альфа-версии Dark Souls III, программист смог воспроизвести удаленный контент. Он наткнулся на механику Cult Death: некоторые противники умирают с уникальной анимацией, после чего их трупы можно таскать за собой. Но не в качестве удивительного аксессуара, а с очень практичной целью.

С помощью необычного трофея можно присоединиться к "культу": на выбор представлено семь различных вариантов наподобие level up и redistribute stats. Выбрав подходящий параметр, можно провести церемонию и уничтожить останки. После этого, согласно файлам, на месте покойника должен появиться костер, который функционировал бы так, как и те, что уже существуют в игре.

Интересные особенности Dark Souls III – смотрите видео

 

"Церемониальный меч пламени" – еще один предмет, обнаруженный Лансом, – позволял открыть дорогу в "мир, поглощенный тьмой". Это, вероятно, созданный другим пользователем PvP-сервер, для открытия которого необходимо провести обряд с использованием особого клинка.

На этом исследования блогера не заканчиваются: вскоре он обещает выпустить новое видео. Чего-чего, а загадок в Dark Souls III предостаточно.

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Теги: Техно Игры
Источник: Техно
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