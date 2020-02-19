Секс-роботы с искусственным интеллектом – ученые объяснили, почему они опасны

Секс-роботы, функционирующие на базе искусственного интеллекта, могут нести серьезную психологическую угрозу для людей и общества в целом. В этом убеждена Доктор Кристин Хендри из Университета Дьюка (США).

Как передает BBC News, об этой проблеме Хендри заговорила, выступая на Американской ассоциации содействия развитию науки.

В чем же опасность

По ее словам, таких роботов можно запрограммировать на опасные вещи, такие как изнасилования и жесткое сопротивление.

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"Некоторые работы выглядят как дети! Один из их разработчиков в Японии – педофил. Он утверждает, что это устройство является профилактическим средством, которое помогает никогда больше не навредить ребенку", – рассказала Кристин Хендри.

Кроме того, профессор по этике и культуре роботов в университете Де Монфорт Кэтлин Ричардсон тоже выражает обеспокоенность и предлагает даже запретить продавать секс-роботов. Он объясняет, что робот не может заменить реального партнера.



Эта индустрия сейчас активно развивается

"Отношения с реальным партнером основаны на близости, любви и взаимности. Это вещи, которые нельзя воспроизвести на машинах. Мы хотим будущего, где будет нормальным представления о женщинах, как о сексуальных объекты? Если у кого-то существуют проблемы в отношениях, нужно решать их с реальным партнером, а не верить, что его полностью заменит робот", – пояснил Кэтлин.

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