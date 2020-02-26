Семилетняя девочка победила на международных соревнованиях в игре Pokemon

Серия игр Pokemon далека от звания самой популярной дисциплины в мире, но в некоторых регионах проводят не только интернациональные соревнования, но и открывают юниорские дивизионы. На одном из таких международных юношеских турниров чемпионом стала семилетняя девочка.

Как победила девочка

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Симона Лим впервые выступила в турнире по Pokemon и сразу дошла до финала, где она встретилась с одним из топовых игроков Океании в младшем дивизионе – Джастином Миранда-Редбордом, сообщает OneESports.

Матч завершился со счетом 2:1, в заключительном раунде Лим успешно предсказала действия соперника и победила двух его покемонов, имея последнего бойца на поле.

Матч Симоны Лим и Джастина Миранда-Редборда – смотрите видео

Что известно о самом турнире и его призовых

Турнир 2020 Pokémon Oceania International Championships прошел 21-23 февраля в Мельбурне. За победу Симона Лим получила 1 500 долларов, так как на турнире выступило менее 100 игроков. Также ее наградили 72 наборами карт для Pokemon TCG.

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