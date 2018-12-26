Сериал по мотивам культовой игры "Ведьмак" получит продолжение

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Сериал по мотивам культовой игры "Ведьмак" получит продолжение
Сериал по мотивам культовой игры "Ведьмак" получит продолжение / Фото из свободных источников

Netflix еще не выпустила телевизионную адаптацию "Ведьмака", однако авторы уже могут праздновать успех своего творения. И теперь в сети начали появляться слухи относительно вероятного продолжения сериала о Геральте.

Об этом сообщает Wccftech.

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Хотя поклонники книг и игр точно обеспечат достойную фанбазу экранизации "Ведьмака", место сомнениям есть всегда. Вдруг Генри Кавиллу не удастся передать настроение Геральта? Вдруг киношники намудрили со сценарием, а костюмеры – с нарядами? Решающей может оказаться любая мелочь, но пока что, кажется, у сериала все хорошо.

По слухам, руководству Netflix настолько понравился результат проделанной работы, что зеленый свет еще парочке сезонов могут дать до начала показа и первых рейтингов. Безусловно, эта информация пока не подтверждена, однако такие новости наверняка порадуют тех, кто переживает за любимое фэнтези.

Трейлер сериала "Ведьмак" – смотрите видео

Съемки, отметим, сейчас в разгаре: команда лишь ненадолго прервалась, чтобы отметить Рождество. Те, кому очень хочется заглянуть за кулисы, могут подписаться на аккаунты сценариста Лорен Шмидт Хиссрич и Генри Кавилла – оба иногда постят снимки с работы.

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Теги: Техно LifeStyle Игры Кино
Источник: Техно
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