Сервис GitHub теперь доступен на iOS и Android

Сервис для совместной разработки и хранения кода GitHub, который принадлежит компании Microsoft, теперь доступен на iOS и Android. Благодаря одноименному приложению разработчики смогут контролировать собственные проекты и планировать задачи просто со смартфона.

Функционал приложения

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Мобильное приложение GitHub предоставляет возможность просмотра сообщений о найденных багах, создавать задачи и открывать README-файлы в репозиториях, а также отвечать на комментарии смайлами и просматривать код, сообщает The Verge.

Единственный недостаток программы – редактировать код с ее помощью нельзя.

Как выглядит интерфейс приложения: фотогалерея

По заявлению разработчиков, программа будет автоматически подстраиваться под разрешение экрана смартфона или планшета.

Разработка приложения

Тестирование приложения GitHub проводилось с ноября 2019 года, а для платформы Android первую бета-версию программы представили в январе 2020 года. Скачать релизных версию GitHub можно в магазинах Google Play и App Store.

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