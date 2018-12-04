Сервис поиска жилья Airbnb будет строить собственные дома

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Сервис поиска жилья Airbnb
Сервис поиска жилья Airbnb / ukrsherpa.com

Онлайн-сервис для поиска и аренды жилья Airbnb заявил, что запускает функцию Backyard, в рамках которой компания начнет проектировать и строить собственные дома.

Об этом пишет FastCompany.

Так, соучредитель Airbnb Джо Гебб рассказал, что инициатива Backyard нацелена на проектирование крупных домов.

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"Компания выступит создателем и маркетплейсом для продажи основных аспектов дома, в любой форме, в которой он может появиться", – сообщает издание.

Airbnb планирует показать первые прототипы домов уже в 2019 году.

Что такое Airbnb? Это онлайн-сервис по размещению, поиску и аренде жилья по всему миру. Сервис помогает снять дома, квартиры, комнаты или кровати в более чем 190 странах мира. После регистрации пользователи могут сдать свое жилье за определенную цену, Airbnb берет себе определенный процент от этой суммы. Таким образом и происходит монетизация ресурса.

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Теги: Техно IT-бизнес
Источник: Техно
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