Сервис Prom.ua запустил бесплатную доставку: как оформить

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Prom.ua запустил бесплатную доставку / evo.company

Маркетплейс Prom.ua сделал доставку своих товаров бесплатной по всей территории Украины. Это делается через почтовые отделения Justin. Новая услуга будет действовать на постоянной основе.

Об этом рассказали представители компании Prom.ua, передает издание AIN.UA.

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Почему сделали бесплатной

Как рассказали в компании, средний чек в них сейчас составляет 800 гривен. И пользователи должны еще доплачивать за доставку, примерно 80 гривен.

То есть покупателю нужно к стоимости заказанного товара добавлять еще 10%. Поэтому это могло повлиять на выбор. Кстати, это касается и наложенного платежа.

"Почти 40% покупателей, оформляя заказ на маркетплейсе, выбирают наложенный платеж, чтобы сначала убедиться, что товар подходит. Это дополнительные расходы на пересылку. Мы избавим покупателей и от них", – заявил CEO Prom.ua Иван Портной.

Заказать бесплатную доставку можно на любой товар весом до 30 кг для большого отделения и до 15 кг для маленького.

Как оформить бесплатную доставку

Чтобы воспользоваться бесплатной доставкой, продавец подключить Justin в маркете приложений Prom.ua. Когда покупатель оформляет заказ, он будет отфильтровать товар с "Бесплатной доставкой из Prom".

Что такое маркетплейс?
Это площадка, которая является посредником между продавцами и покупателями в e-commerce. То есть один сайт собирает различные позиции товаров от различных продавцов, что позволяет повысить конкуренцию между продавцами и сэкономить время на поиск.

Наиболее известные примеры глобальных маркетплейсив: Amazon и Alibaba Group. В Украине это Prom.ua и Rozetka.ua.

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Автор: Ирина Полицкая
Теги: Новости Техно Техно IT-бизнес
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