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К сервису проверки квитанций подключили Сервисные центры МВД и другие госорганы

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К сервису проверки квитанции подключили главные госорганы / Коллаж 24 канала

Правительство подключило к сервису check.gov.ua все главные государственные органы. Напомним, что в сервисе можно проверить банковские квитанции в электронной форме, которые раньше требовали на бумаге с мокрой печатью.

Сервис check.gov.ua заработал в Украине 24 декабря 2019 года. Он работает таким образом, что вместо бумажной квитанции из банка пользователь получает ее код. А тот, кто проверяет платеж, должен зайти на check.gov.ua и ввести код. Это – все.

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Какие госорганы подключили к сервису check.gov.ua:

  • Сервисные центры МВД – водительские удостоверения, справки о несудимости и тому подобное.
  • Миграционная служба – паспорта, загранпаспорта и др.
  • ЗАГСы – все услуги с рождения, брака и тому подобное.
  • ЦПАУ – услуги Миграционной службы и ЗАГСов.
  • Услуги в областных государственных администрациях – лицензии, выдержки и тому подобное.

Это означает, что украинцам больше не нужно будет тратить время на то, чтобы принести в эти органы банковские квитанции об уплате. Можно просто оплачивать услуги через интернет-банк или мобильное банковское приложение (можно прямо на месте) и дать номер квитанции работнику государственного учреждения,
– пояснил в своем телеграмм-канале министр Кабмина Дмитрий Дубилет.

Кроме времени, украинцы таким образом сэкономят и деньги, добавил министр. Ведь часто именно из-за требования бумажных квитанций люди вынуждены оплачивать услуги через "местные" банки с гигантскими комиссиями.

Работники указанных госучреждений получили служебные инструкции. Но если вдруг кто-то из списка выше все равно требует квитанцию ​​в бумажной форме, Дубилет призвал звонить на горячую линию 1545.

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Добавим, что к сервису check.gov.ua присоединены уже 3 банка, а еще 10 учреждений находятся на стадии подключения.

 

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Автор: Ирина Кошанская
Теги: Новости Украины Новости политики Интернет Новости Техно Техно Государственная миграционная служба Министерство внутренних дел Кабинет Министров Украины Государство в смартфоне Дмитрий Дубилет
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