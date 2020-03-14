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Сервисами Google пользуется уже более 2 миллиардов активных пользователей

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В интервью с Хавьером Сольтеро, главой подразделения Google G Suite, стало известно о том, что в 2019 году компания зафиксировала более 2 миллиарда активных пользователей ежемесячно.

В перечень самых популярных сервисов входят:

  • Gmail;
  • Google Calendar;
  • Google Talk;
  • Google Docs;
  • Google Sites.

Об этом Сольтеро рассказал изданию gizchina.

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Сервисы Google в одном месте

Бандл сервисов от поисковика формирует Google G Suite. Все это облачные сервисы, предоставляемые компанией Google для предприятий и групп людей.


Google объединит свои популярные сервисы одной программой

Кроме того, появилась информация о том, что в ближайшее время эти и другие сервисы будут уживаться в одной программе. Компания сейчас находится на стадии тестирования, пытаясь улучшить пользовательский опыт программы.

Стоит отметить, что Google отменила свое ежегодное мероприятие для разработчиков на фоне длительной вспышки коронавируса. Google I/O должна была пройти с 12 по 14 мая этого года.

Компания должна была использовать мероприятие для презентации Android 11. В Google заявили, что в настоящее время рассматриваются другие форматы для анонса.

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Автор: Михаил Года
Теги: Интернет Техно Новости Техно Google
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