Сервисами Google пользуется уже более 2 миллиардов активных пользователей

В интервью с Хавьером Сольтеро, главой подразделения Google G Suite, стало известно о том, что в 2019 году компания зафиксировала более 2 миллиарда активных пользователей ежемесячно.

В перечень самых популярных сервисов входят:

Gmail;

Google Calendar;

Google Talk;

Google Docs;

Google Sites.

Об этом Сольтеро рассказал изданию gizchina.

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Сервисы Google в одном месте

Бандл сервисов от поисковика формирует Google G Suite. Все это облачные сервисы, предоставляемые компанией Google для предприятий и групп людей.



Google объединит свои популярные сервисы одной программой

Кроме того, появилась информация о том, что в ближайшее время эти и другие сервисы будут уживаться в одной программе. Компания сейчас находится на стадии тестирования, пытаясь улучшить пользовательский опыт программы.

Стоит отметить, что Google отменила свое ежегодное мероприятие для разработчиков на фоне длительной вспышки коронавируса. Google I/O должна была пройти с 12 по 14 мая этого года.

Компания должна была использовать мероприятие для презентации Android 11. В Google заявили, что в настоящее время рассматриваются другие форматы для анонса.

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