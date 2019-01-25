Сервисы Microsoft работают со сбоями по всему миру: что случилось

В работе сервисов Microsoft произошли сбои по всему миру. В частности, проблемы происходят в работе почтовых сервисов Outlook и Exchange, а также в файловом хостинге Onedrive.

Как свидетельствует портал Downdetector, наибольшие проблемы с сервисом Microsoft Office 365 возникли во Франции, Бельгии, Нидерландах, Финляндии, Эстонии и Великобритании. Также частично есть сбой а Австрии, Венгрии, Чехии, Польше, Италии, Швеции, Норвегии и Греции.

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Что касается Украины, то некоторые проблемы с Office 365 возникли в Киеве.



Проблемы возникли и в Украине

В чем причина? В компании Microsoft о проблеме знают. Там пояснили, что частично вышла из строя инфраструктура Microsoft 365. Также в компании отметили, что работают над решением проблемы.

"Часть инфраструктуры контроллера домена не соответствует, что приводит к превышению времени ожидания подключения пользователя. Мы ищем методы, чтобы смягчить эту проблему", – сообщили на официальном Twitter-канале компании.

We’ve determined that a subset of Domain Controller infrastructure is unresponsive, resulting in user connection time outs. We’re applying steps to mitigate the issue. More details can be found in the admin center published under EX172491. — Microsoft 365 Status (@MSFT365Status) 24 січня 2019 р.

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