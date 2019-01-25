Сервисы Microsoft работают со сбоями по всему миру: что случилось

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Сбой в работе сервисов Microsoft
Сбой в работе сервисов Microsoft / nextgov.com

В работе сервисов Microsoft произошли сбои по всему миру. В частности, проблемы происходят в работе почтовых сервисов Outlook и Exchange, а также в файловом хостинге Onedrive.

Как свидетельствует портал Downdetector, наибольшие проблемы с сервисом Microsoft Office 365 возникли во Франции, Бельгии, Нидерландах, Финляндии, Эстонии и Великобритании. Также частично есть сбой а Австрии, Венгрии, Чехии, Польше, Италии, Швеции, Норвегии и Греции.

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Что касается Украины, то некоторые проблемы с Office 365 возникли в Киеве.

Збій у роботі Office 365
Проблемы возникли и в Украине

В чем причина? В компании Microsoft о проблеме знают. Там пояснили, что частично вышла из строя инфраструктура Microsoft 365. Также в компании отметили, что работают над решением проблемы.

"Часть инфраструктуры контроллера домена не соответствует, что приводит к превышению времени ожидания подключения пользователя. Мы ищем методы, чтобы смягчить эту проблему", – сообщили на официальном Twitter-канале компании.

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Теги: Microsoft Техно Интернет
Источник: Техно
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