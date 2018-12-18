Сеть британских супермаркетов решила нанять на работу роботов

Британская сеть супермаркетов Waitrose & Partners планирует использовать автономных сельскохозяйственных роботов для выращивания фирменной посевной пищи. По подсчетам компании, использование таких роботов значительно снизит расходы на зарплаты рабочим и повысит качество выращенной на продажу продукции.

Об этом сообщает Geekon.

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Экспериментальный проект сети супермаркетов Waitrose & Partners будет проводиться в партнерстве с корпорацией Small Robot Company. Для тестирования эффективности такого подхода к производству посевных культур на продажу контракт был подписан на 3 года, а под посевы роботами был избран 1 гектар полей в Англии, взятый в аренду.



Один из роботов компании Small Robot Company

Цель эксперимента – проверить, насколько автоматизация может помочь фермерству стать более эффективным.

Сама компания Small Robot Company известна качественной реализацией роботов, которых уже давно начала поставлять в качестве фермерского оборудования. Во время переговоров с британской ритейловой сетью они утверждали, что использование такого типа автоматизации сокращает расходы при выращивании культур примерно на 8%.



Waitrose & Partners планирует запустить три вида роботов на полях

Для данного проекта Small Robot Company разработали 3 ультрасовременных фермерских робота, которым даже дали имена: Том, Дик и Гарри.

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