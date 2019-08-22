Сеть супермаркетов судится с Tesla: обвиняют в грубой халатности

Сеть супермаркетов Walmart подала в суд на компанию Tesla через солнечные батареи, которые производит последняя. Walmart обвиняет компанию Илона Маска в "грубой халатности" из-за возгорания их батарей.

Как передает АР, в Walmart утверждают, что с 2012 по 2018 год загорались батареи, установленные на крышах семи магазинов. Это привело к миллионным убыткам.

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В частности, один из магазинов в Огайо пришлось закрыть на 8 дней. После проведения инспекции эксперты установили, что несколько солнечных батарей Tesla были сломаны, а провода болтались, создавая опасность возникновения пожара.

Следовательно, Walmart требует, чтобы Tesla отсоединила все установленные панели. Также в сети магазинов говорят о компенсации понесенных убытков, сумма которой будет определена во время судебного разбирательства.

Как известно, солнечные батареи для Walmart изготавливала компания SolarCity, которую производитель электромобилей Tesla купил в 2016 году за 2,6 миллиарда долларов.

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