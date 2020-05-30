Несмотря на ряд преимуществ сетей 5G для пользователей, в мире нашлось немало противников новой технологии, убежденных, что она негативно влияет на здоровье человека. Специально для таких скептиков на рынке уже появилось "защитное средство" в форм-факторе USB-ключа.

Как заявляют продавцы, флешка способна защитить владельца от воздействия 5G-волн. Оригинальным гаджетом уже заинтересовались специалисты. Они рассказали, что на самом деле скрывается внутри "квантовой флешки".

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Что же может "уникальная флешка"

Согласно описанию, "чудодейственная" USB-флешка 5GBioShild содержит "специальный нанослой, представленный квантовым голографическим катализатором для балансировки и гармонизации вредного влияния несбалансированного электромагнитного излучения".

Несмотря на предоставленные Всемирной организацией здравоохранения результаты исследований, которые подтверждают, что 5G не вызывает негативного влияния на состояние человека, представители 5GBioShild убеждали покупателя в том, что только их гаджет способен защитить пользователя от опасного излучения.



Флешка с "защитой" от 5G излучения

Средняя стоимость устройства под названием 5GBioShild в зарубежных интернет-магазинах – около 350 долларов (9 352 гривен). Именно во столько производитель оценил "надежную защиту от волнового излучения". Проверить это утверждение на практике взялись специалисты компании Pen Test Partners.

Что на самом деле внутри флешки

При разборке выяснилось, что флешка ничем не отличается от любой другой. "Излучатель" устройства представлен обычным светодиодом, а тот самый нанослой – простая наклейка. Объем памяти накопителя при этом составляет всего 128 МБ.



Флешка с защитой от 5G, очевидно, оказалась фейком

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По заверениям экспертов, деятельность 5GBioShild – лишь способ заработать на доверчивых покупателях, а готовый продукт абсолютно никак не влияет на волновое излучение в помещении, независимо от его источника.