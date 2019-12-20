Громкие игровые провалы 2019 года: рейтинг Техно 24

В течение 2019 года в игровой индустрии произошло немало событий. Уходящий год оказался щедрым на качественные релизы, которые подарили геймерам бурю положительных эмоций и переживаний. Однако не обошлось и без разочарований, впрочем, как это происходит каждый год.

Чтобы перечислить все провалы и неудачи игровых студий или отдельных тайтлов, понадобится действительно много времени. Именно поэтому мы выбрали самые громкие провалы, которые в 2019 году просто таки шокировали игровую индустрию. Кто-то своей наглостью, кто-то бездарностью, а кто-то всем этим вместе взятым.

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Shenmue III

Выход долгожданного продолжения этой культовой серии и его быстрый провал произошли совсем недавно. Впрочем, разбитые вдребезги мечты и надежды геймеров всего мира быстро вывели этот игровой фейл в топы обсуждений.

Первые две Shenmue были настоящим прорывом в игровой индустрии. Невиданное ранее внимание к деталям, открытый мир и невероятно интригующий сюжет, кажется в этих играх было все, что нужно.

Создавая третью часть популярной серии, авторы упустили одну существенную деталь. Индустрия в течение 20 лет очень сильно изменилась. Игры стали значительно более масштабными, а удивить игроков стало еще сложнее. Казалось бы, триквелу это и не особо нужно, однако отзывы указывают на другое.

Здесь похожая ситуация, как и с Half-Life 3. Мы ждали продолжения только для того, чтобы узнать наконец окончание истории Рьу, а нас подло обманули собрав деньги и накормив очередным продолжением, которое мало что объясняет и добавляет.

Криворукость и простота игровых механик, деревянная анимация, скучный и излишне растянутый сюжет не оставили игре ни единого шанса. Ее трудно любить даже фанатам предыдущих двух частей. А эти люди безумно преданные истории Рьу и готовы были терпеть много.

И под конец остается вопрос, "Смогла ли такая игра, как Shenmue 3 понравиться современном игроку?", Ведь не фанатами едиными. Ответ – однозначное "нет".

Обзор Shenmu 3 от IGN

Anthem

Electronic Arts уже давно подверглась славе главного антигероя индустрии. Так, как "Звезда смерти" уничтожает планеты – Electronic Arts уверенной походкой сметает из этого мира лучшие игровые студии. Скандалы с лутбоксами в Star Wars Battlefront II, Need for Speed ​​Payback и, конечно же, Mass Effect Andromeda не забудутся еще много лет. После этого к проектам издателя геймеры относятся с особой осторожностью.

Несмотря на то, что разработкой Anthem занималась старая добрая BioWare, та самая, что работала над первыми Mass Effect, SW: KOTOR и другими хорошими проектами, издателем выступила EA...

В то же время нельзя сказать, что сюжет игры плохой, но от разработчиков Mass Effect ждешь более глубокого выражения. Здесь же все на уровне типовых историй об авантюристах в духе "Сокровища нации". В конце нам всячески намекают, что "это еще не конец", однако для этой игры, похоже, что таки конец.

Но что в Anthem огорчает больше всего, так это осознание того, что игра должна была выйти действительно хорошей. В истории с Anthem напрашивается аналогия гениальной картины, которую покинул художник.

Кажется эта игра имела все, для того, чтобы стать одним из хитов 2019 года. Однако значительные недоработки и отсутствие "отполированных", доведенных до конца элементов привели игру до провала. И геймеры очень хорошо знают, на ком лежит вина за это.

В конце концов Anthem отлично подойдет тем, кто предпочитает короткие игровые сессии, или тем, кто только начинает знакомство с миром ММО-шутеров. В этом случае вы не заметите большую часть проблем сюжета и игровых механик.

Обзор Anthem от IGN

Fallout 76

Эх, с чего бы начать? Ну, наверное, с того, что многопользовательская Fallout была давней мечтой многих фанатов серии, которой студия Bethesda переломила хребет о колено. Очевидно директору студии Тоду Говарду было мало провалов в 2018 году после выхода Fallout 76 (думаю о невероятных багах после запуска слышали все). Он решил не отставать и в 2019 году.

Fallout 76 оказалась очень сырой, очень кривой и максимально пустой да еще и с примерно отвратительной поддержкой. Каким образом проект умудряется выглядеть хуже, чем Fallout 4 двухлетней давности. Он тормозит и вылетает – как на консолях, так и на топовом железе. А по количеству багов обгоняет все предыдущие игры Bethesda вместе взятые.

Разработчики испортили все, что только возможно. Если бы не преданная база фанатов, которые остаются в игре только благодаря тому, что это единственная платформа, на которой они хоть как-то могут реализовать свою многолетнюю мечту об онлайн Fallout, игра бы уже давно умерла.

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В этом году Bethesda умудрилась максимально разругаться с самыми преданными фанатами своей жалкой самоделки. Они были готовы терпеть много, чтобы своими же силами и энтузиазмом поддерживать жизнь этого куска кода.

Выпущеная недавно премиальная подписка Fallout 1st оказалась очередным громким провалом для студии. Игроки, которые потратили 130 долларов в год, плюс стоимость самой игры, ведь она не входит в стоимость, жаловались на различные технические проблемы, связанные с функциями, которые эта подписка открывала.

Обещанный частный сервер на 8 игроков, во-первых, не такой уж и частный – на него могут зайти любые желающие из списка друзей владельца. Предотвратить это можно только путем выставления особого режима невидимости. Что самое интересное – согласно жалобам игроков, некоторые зоны выглядят так, будто их уже кто-то посещал, при том, что игровые сессии частные. Плюс ко всему игроки могут оставаться на сервере и после ухода его «хозяина» (хотя по замыслу такого быть не должно).

С палаткой для быстрых перемещений дела обернулись не менее плачевно – при попытке ее установки игра может вылететь и перезагрузить весь мир игрока, который решил испытать судьбу подобным образом.

Обзор Fallout 1st от IGN

Вишенкой на торте из фейлов Fallout 76 в 2019 году стало недавнее предновогоднее обновление. Оно должно исправить ряд багов, но каким-то странным образом умудрилось сломать даже такую ​​базовую вещь, как перезарядку оружия. И вообще вся история с провалами этого тайтла похоже скорее на запланированное издевательство над игроками.

Похоже мы не мало услышим о Fallout 76 и в 2020 году, ведь Тод Говард не собирается останавливаться в искусстве пробивки дна и обязательно выкинет что-то громкое и скандальное.

Старт Google Stadia

Одним из основных заявленных преимуществ премиум-подписки Google Stadia Pro является стриминг в 4K при 60 кадрах в секунду, если интернет-соединение позволяет это. Но тестирование сервиса показало, что на данный момент получить такое качество не получится. Анализ Red Dead Redemption 2 в Google Stadia указывает на то, что служба в настоящее время не способна транслировать игры в таком качестве. То же касается, кстати, и Destiny 2, которая воспроизводится в 1080p (с масштабированием до 4K) и на средних настройках графики.

Специалисты проверили Red Dead Redemption 2 в Google Stadia и обнаружили, что на Pro-подписке игра воспроизводится в разрешении 1440p при 30 кадрах; а на стандартной – 1080p с прицелом на 60 кадров. На практике, если Stadia обнаруживает, что ваше соединение может обеспечить высокую пропускную способность потока, при более дорогой подписке у вас есть выбор между 4K с более низкой частотой кадров или 1080p, но прицелом на 60 кадров, однако производительность нередко получается ниже желаемой.

Сжатие видео значительно влияет на общее визуальное качество Red Dead Redemption 2 в обоих настройках потока. Это касается далеко не одной Red Dead Redemption 2, но и других игр. Кроме этого во время пользования сервисом постоянно случаются фризы, подвисания и низкая скорость обратной реакции.

Анализ работы Google Stadia от Digital

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Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint

Как вывести из себя геймеров? Выпустить AAA-игру, в которой почти все можно купить за реальные деньги. Пользователи неоднократно высказывали свое отношение к микротранзакциям, но это не помешало Ubisoft добавить в Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint все возможные варианты доната. Результат предсказуем: критика, низкие оценки и недовольство.

Многострадальная Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint оказалась едва ли не самым противоречивым релизом 2019 года. Даже западные игровые журналисты, привыкли выставлять не самые удачные продукты в лучшем свете, дружно "потушили" игру: ее рейтинг на Metacritic сейчас держится на отметке 57 баллов PS4-версии. Старт, мягко говоря, проблемный.

Стоит отметить, что последний раз журналисты так сурово обошлись с Fallout 76, которая получила 53 балла рейтинга. Можно сравнить цифры, чтобы примерно понимать, о продукте какого уровня идет речь.

Критики не поняли ролевую систему, а также сравнивают игру с The Division и Wildlands (не в пользу Breakpoint). Кроме того, вопросы возникают относительно микротранзакций уровня Warframe в проекте с полным ценником, которые компания в спешке вырезала из релизной версии, пообещав вернуть их позже.

После громкого провала Ubisoft приостановили все проекты, над которыми работали. Очевидно, чтобы переосмыслить свое видение. Похоже, что Ghost Recon Breakpoint могла стать не единственной игрой с возможностью купить все сразу за доллары. Остается надеяться, что будущие игры студии не получат таких "замечательных" приложений, как бессовестные микротранзакции.

Но обманываться тоже не стоит. Учитывая то, насколько Ubisoft становится похожей на EA Games, надеяться на что-то хорошее не стоит.

Обзор на Ghost Recon Breakpoint от IGN

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