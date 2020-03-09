Шесть стран Евросоюза создали киберспецназ для участия в информационной войне

Совсем недавно выяснилось, что Литва возглавит новое подразделение военных сил Евросоюза – киберспецназа. Войска, которые долгое время считались интернет-шуткой, стали реальностью: оперативники будут бороться против разного рода кибератак и мошенничества.

Детали создания европейского киберспецназа

Меморандум о создании киберспецназа подписали шесть стран – Литва, Эстония, Польша, Хорватия, Нидерланды и Румыния. Сотрудники вновь созданного военного подразделения будут вести дежурство в разных точках земного шара и оперативно реагировать на различные кибератаки – причем как виртуально, так и физически, сообщает 4pda.

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Мы должны объединить усилия, потому что кибервойна уже идет, и у нее нет границ. Это также четкий и конкретный пример того, как страны ЕС могут внести свой вклад в европейскую оборону невоенными средствами и поддержать усилия НАТО по обороне и сдерживанию,

– заявил министр обороны Литвы Раймундас Кароблис.

Кибернетические силы быстрого реагирования уже начали работу. Сейчас подразделением руководит Литва, однако другие страны-участницы примут эстафету в будущем. Еще семь стран – Бельгия, Греция, Испания, Италия, Франция, Словения и Финляндия – указаны, как наблюдатели проекта, а в дальнейшем могут стать и его участниками.

Еще в 2017 году Литва предложила создать Силы кибернетического реагирования ЕС в рамках PESCO.

Что такое PESCO?

Это инициатива ЕС, ориентированная на создание современного европейского военного потенциала и поощрение стран к развитию сотрудничества путем объединения проектов и инициатив, направленных на укрепление способности ЕС реагировать на угрозы в Европе и соседних регионах.

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