Шли дожди и текли реки: установили интересный факт о Марсе

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Установили интересный факт про Марс
Установили интересный факт про Марс / firstpost.com

Ученые выяснили, что 3-4 миллиарда лет назад климат на Марсе был совсем другим. Тогда на красной планете шли дожди и текли реки. Однако, со временем условия на его поверхности стали настолько холодными, что планета замерзла.

Как передает Newsweek, на такое утверждение ученых натолкнула информация о существовании сетей долин, а также подземных озер. Это указывает, на то, что на поверхности Марса в прошлом было много жидкой воды.

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Это открытие было представлено на конференции Goldschmidt Geochemistry в Барселоне.

"Мы знаем, что были периоды, когда поверхность Марса замерзала. Мы знаем, что были и времена, когда вода там свободно текла. Но мы не знали, когда именно были эти периоды и насколько длительными они были", – говорит автор исследования Бриони Хорган.

Она объяснила, что ученые исследовали, как климат может повлиять на закономерности в залежах минералов. И эти знания применили к Марсу.

via GIPHY

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Теги: Новости Техно Техно Космос Марс
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