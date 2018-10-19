Шон Бин станет новой целью Агента 47 в игре Hitman 2

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Шон Бин станет новой целью Агента 47 в игре Hitman 2
Шон Бин станет новой целью Агента 47 в игре Hitman 2 / Фото из открытых источников

Компания IO Interactive активно готовится к релизу игры Hitman 2. И в предвкушении этого события разработчики представили Марка Фабао – первую цель Агента 47.

Об этом сообщает PCGamesN.

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Актер, который подарил свое лицо безжалостному и неуловимому убийце, наверняка знаком многим киноманам. Поклонники фэнтези плакали над его гибелью в "Игре престолов" и "Властелине колец". Фанаты "бондианы" радовались его смерти в "Золотом глазе". Зрители "Скарлетт" и сами в душе наверняка желали смерти подлому лорду. Речь, конечно же, о Шоне Бине, и скоро у геймеров будет возможность придумать изящный способ расправы над голливудской звездой.

Шон Бин сыграл бывшего агента MI5, который стал изобретательным и жестоким палачом. В его руках в орудие убийства превращается что угодно. Детская игрушка, ручка, наушники? Легко. Марку не впервые быть мишенью для других наемников, и встреча с Агентом 47 его, кажется, не слишком пугает. Он сам приглашает главного героя серии на встречу в Майами, где двум киллерам предстоит встретиться лицом к лицу.

Трейлер Hitman 2 с Шоном Бином – смотрите видео

 

Марк Фабао пробудет в Hitman 2 ограниченное количество времени. Он появится в игре 20 ноября, после чего у геймеров будет десять дней на попытки выследить и убить его. За расправу над героем Шона Бина пользователи получат в награду эксклюзивное оружие.

Сама игра Hitman 2 выходит на PC, Xbox One и PlayStation 4 через месяц, 13 ноября. У вновь прибывших как раз будет неделя, чтобы все хорошенько изучить и вступить в бой с неуловимой целью.

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Теги: Техно Голливуд Игры
Источник: Техно
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