Shot on iPhone: пользователи снимают забавные пародии на рекламу Apple

Уже несколько лет подряд компания Apple предлагает собственниками своих смартфонов показывали возможности камеры iPhone. Компания предлагает пользователям поделиться собственными фото и видео, сделанными на iPhone с хэштегом #ShotoniPhone (снимай на iPhone).

Однако, пользователи соцсетей по-своему отреагировали на предложение Apple и начали делиться трешовыми роликами, которые "сняты на iPhone". Также в своих видео пользователи добавляют фирменную музыку из рекламы Apple. Большинство забавных роликов размещены в социальной сети Tik Tok.

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Что известно о рекламе Apple

Такую рекламную кампанию Apple запустила еще в 2015 году. Тогда предлагали снимать на iPhone 6 и делиться кадрами в соцсетях. Если поискать в Instagram #ShotoniPhone6, то находим тысячи эстетически хороших фото и видео.

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