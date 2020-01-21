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Shot on iPhone: пользователи снимают забавные пародии на рекламу Apple

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Shot on iPhone: новый челлендж в Tik Tok

Уже несколько лет подряд компания Apple предлагает собственниками своих смартфонов показывали возможности камеры iPhone. Компания предлагает пользователям поделиться собственными фото и видео, сделанными на iPhone с хэштегом #ShotoniPhone (снимай на iPhone).

Однако, пользователи соцсетей по-своему отреагировали на предложение Apple и начали делиться трешовыми роликами, которые "сняты на iPhone". Также в своих видео пользователи добавляют фирменную музыку из рекламы Apple. Большинство забавных роликов размещены в социальной сети Tik Tok.

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Что известно о рекламе Apple

Такую рекламную кампанию Apple запустила еще в 2015 году. Тогда предлагали снимать на iPhone 6 и делиться кадрами в соцсетях. Если поискать в Instagram #ShotoniPhone6, то находим тысячи эстетически хороших фото и видео.

Забавная подборка из Tik Tok

Самые смешные мемы Tik Tok

Видео из Tik Tok

Shot on iPhone: забавный ролик

За эту рекламную идею корпорация получила гран-при фестиваля "Каннские львы" в категории "Наружная реклама".

Впоследствии купертеновцы предлагали снимать и на другие модели, в частности на iPhone Xs.

Однако, сейчас пользователи считают, что на видео стоит снимать не только идеальные кадры. Поэтому ShotoniPhone превратился в новый забавный челлендж, где люди делятся курьезными кадрами из реальной и далеко не такой идеальной жизни.

А так выглядит "классическая" реклама Apple.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/-/-/-/-/-/-/-/ #shotoniphone #shotoniphone6

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Теги: Техно Новости Техно Apple iPhone Интернет
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