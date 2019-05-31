Шпион, выйди вон: Huawei отправила американских сотрудников из Китая

Скандал между компанией Huawei и американскими властями набирает обороты. Так, китайский производитель решил отправить своих американских сотрудников, которые работали в КНР, обратно на родину.

Как рассказал высокопоставленный сотрудник Huawei Дан Веньшуань, отвечающий в компании за стратегию, американцев, которые работали в Huawei в отделе исследований и развития, отправили домой еще две недели назад, передает Интерфакс.

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Он также добавил, что американских сотрудников попросили забрать свои ноутбуки, заблокировать доступ к системам, связанным с работой, и покинуть помещение Huawei.

Что касается китайских сотрудников, то в компании попросили их отменить технические встречи со своими американскими коллегами или контактами, а также ограничили общение с гражданами США.

Скандал с Huawei.

Министерство торговли США внесло компанию в "черный список" и запретило деятельность на территории страны. После этого многие американские технологические компании заявили о приостановлении сотрудничества с китайским производителем. Среди них Google, ARM, Intel, Qualcomm, Wi-Fi Alliance и SD Association. Microsoft прекратила продажи ноутбука Huawei MateBook X Pro в своем онлайн-магазине и удалила Huawei из списка партнеров.



Интересно, что уже через несколько дней Wi-Fi и SD снова разместили информацию о сотрудничестве с Huawei.

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