Штаб-квартиру Google могут перенести в Киев: украинская сторона ведет переговоры

Украина ведет переговоры сразу с несколькими крупными зарубежными бизнес-корпорациями. В частности, переговоры идут с Apple, PayРal, Rakuten, Binance и Amazon о выходе их представительств в Украине. Кроме того, представительство Google в Европе тоже предлагают перенести в Киев.

Об этом заявил председатель фракции партии "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия в интервью Liga.net.

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"Мы договорились с Rakuten (материнская компания Viber). Мы сейчас разговаривали с Binance (одна крупнейших международных бирж с криптобиржей). Разговариваем сейчас с Amazon о приходе в Украину. Речь о дата-центре. Мы беседуем с Google о переносе штаб-квартиры из Европы сюда", – рассказал Арахамия.

Кстати, свои представительства Google имеет во многих странах Европы, в частности в Польше и России.



Офисы Google в Европе обозначены красными точками

А вот относительно выхода представительства Facebook в Украину, то по поводу этого Арахамия имеет сомнение. Он намекнул, что это связано с фактором России. Кстати, в июне в Facebook появился новый сотрудник, занимающий должность Policy Manager в отношении Украины. Эту должность возглавила Екатерина Крук. Она работает из варшавского офиса.

Ситуация с PayPal

Арахамия также добавил, что российский фактор влияет и на переговоры с PayPal.

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"Мы активно разговариваем с PayPal и пытаемся их затянуть, хотя это задача из неподъемных, потому что они не видят в нас рынка. Мы сейчас придумали новую стратегию переговоров с ними. Я надеюсь, она сработает. Не хочу спойлерить. У них же есть представительство в России, и они все время пытаются задавить появление PayPal в Украине", – добавил глава фракции"Слуга народа".

В целом он подчеркнул, что переговоры сейчас находятся в активной стадии, но существуют и препятствия. В частности, это внутренняя бюрократия, которая несколько тормозит результат.

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