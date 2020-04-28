Штрафы за нарушение дорожного движения можно проверить через смартфон

Украинский стартап "Штрафы UA" добавил обновление к своему одноименному приложению. С помощью этого приложения водители могут проверить наличие штрафов за нарушение правил дорожного движение и даже его оплатить.

Как информирует epravda.com.ua, чтобы проверить наличие штрафов, необходимо ввести номер водительского удостоверения, ИНН или серии и номер штрафа.

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Приложение обновили совместно с Министерством внутренних дел Украины.

"Люди не знают, что за ними все еще есть задолженность. 40-50% запросов, с которыми к нам обращаются ежедневно, касаются того, как проверить статус оплаты. Потому что уплачено – не означает погашено", - пояснил основатель сервиса" Штрафы UA " Денис Дмитров.

Популярность "Штрафы UA" постоянно растет / epravda.com.ua

Другая полезная функция

Ранее 24 канал сообщал, что Штрафы UA помогал вознаграждать "хорошее поведение водителя". За хорошее вождение он получает до 18% кешбека от суммы страхования.

Приложение может оценить стиль и манеру вождения конкретного водителя и мотивировать его улучшать эти навыки. Сервис полноценно заработал 10 января.

Сначала он был доступен только для пользователей смартфонов на iOS. Сейчас сервис доступен для Android-пользователей.

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