Штурм Зоны 51 в США: прямая трансляция

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Штурм Зоны 51 – онлайн трансляция 20.09.2019 – прямой эфир, США
Штурм зоны 51 в США / bestwanderlust.com

Завсегдатаи соцсетей таки собрались пробраться на американскую военную базу – Зону 51. Активисты также проводят онлайн-трансляцию штурма Зоны 51. Как известно, сам штурм организаторы запланировали на 16:00 по киевскому времени.

Идея о штурме появилась в социальной сети Facebook. Даже имеют свой девиз "Они не могут остановить всех из нас!". Организатором акции стало сообщество Shitposting cuz im in shambles, которое публикует различные мемы и шутки.

К теме: Пользователи Facebook решили штурмовать Зону 51: веселые мемы

Штурм зоны 51 в США: видеотрансляция

Поэтому начиналось все как невинная шутка. Однако американцы восприняли ее очень серьезно. На событие, по разным данным, подписалось несколько миллионов пользователей.

Что такое Зона 51?Это секретная военная база США, расположенная на юге штата Невада. Это очень засекреченный военный объект. Существование Зоны власти США признали только в 2013 году.

Поэтому вокруг объекта существовало немало мифов и легенд. Самая популярная тема – исследование инопланетян. Об этом снято немало фильмов и сериалов. По официальным данным, в Зоне 51 разрабатываются экспериментальные летательные аппараты и системы вооружения.

Кстати, военное руководство Зоны уже предупредило активистов, что объект под строгой охраной, так что военным разрешено стрелять на поражение.

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Пользователи Facebook решили штурмовать Зону 51: веселые мемы
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Теги: Техно Facebook Новости Техно Интернет
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