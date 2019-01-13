Шведская компания представила "умный" перечный баллончик

Шведская компания Plegium на технологической выставке CES-2019 в Лас-Вегасе представила "умный" перечный баллончик. К его фантастическим функциям относят – сирену, а также определение и передачу информации о геолокации объекта.

Об этом сообщили на сайте NewsAtlas.

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"Умный" баллончик имеет лучшие средства безопасности, чем обычный. Он через Bluetooth соединяется с приложением в телефоне (работает на iOS и Android) и может отправлять сообщения экстренным контактам о том, что этим баллончиком воспользовались. Кроме того, приложение отправляет данные, где им воспользовались, с геолокацией на Google картах.

Громкость сирены баллончике – 130 децибел. В устройство встроили лампы, по мнению разработчиков, они помогут нацелиться на нападающего и дезориентировать его с помощью света.

Видео презентация "умного" баллончика от Plegium

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