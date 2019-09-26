Siemens построит "умный город" в Берлине: детали

Немецкая компания Siemens решила построить "умный город"». На проект уже выделили 600 миллионов евро. Строительство состоится на участке в 70 гектаров в окрестностях Берлина.

Как передает CityLab, таким образом концерy решил воплотить в жизнь проект по повторному использованию своего старого корпоративного кампуса 1897 года. Этот район расположен на пересечении двух крупных дорог в заброшенной северной окраине Берлина.

Интересно: Производитель автомобилей Mercedes прекращает разработку традиционных двигателей: что об этом известно

До Второй мировой войны там было жилье для работников заводов Siemens. Но после разделения Берлина концерн переехал в Мюнхен, а этот район начал приходить в упадок.



Визуализация города Siemens в начале 20 века

Как будет выглядеть "умный город" Siemens? Проект предусматривает строительство кампуса, в котором должны разместить новые производственные базы Siemens, инновационные хабы, центры для стартапов и тому подобное. Строительство планируют начать в конце 2021 года.

Здесь будет построено около 3000 квартир, детские сады, школы, парки, рестораны, гостиницы, магазины. Также компания планирует возобновить заброшенную железнодорожную ветку.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно