Siemens построит "умный город" в Берлине: детали

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Siemens построит "умный город"
Siemens построит "умный город" / citylab.com

Немецкая компания Siemens решила построить "умный город"». На проект уже выделили 600 миллионов евро. Строительство состоится на участке в 70 гектаров в окрестностях Берлина.

Как передает CityLab, таким образом концерy решил воплотить в жизнь проект по повторному использованию своего старого корпоративного кампуса 1897 года. Этот район расположен на пересечении двух крупных дорог в заброшенной северной окраине Берлина.

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До Второй мировой войны там было жилье для работников заводов Siemens. Но после разделения Берлина концерн переехал в Мюнхен, а этот район начал приходить в упадок.

Siemens збудує «розумне місто»:
Визуализация города Siemens в начале 20 века

Как будет выглядеть "умный город" Siemens? Проект предусматривает строительство кампуса, в котором должны разместить новые производственные базы Siemens, инновационные хабы, центры для стартапов и тому подобное. Строительство планируют начать в конце 2021 года.

Здесь будет построено около 3000 квартир, детские сады, школы, парки, рестораны, гостиницы, магазины. Также компания планирует возобновить заброшенную железнодорожную ветку.

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Теги: Техно Новости Техно Искусственный интеллект Siemens
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