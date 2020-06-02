В 2019 году компания Apple представила собственную систему авторизации Sign in with Apple в качестве альтернативы длинным паролям и данным аккаунтов социальных сетей. Но во время недавнего изучения нового алгоритма специалисты по кибербезопасности нашли в этом методе критическую уязвимость, и сообщили о возможности "похищения" учетных записей владельцев iOS-гаджетов.

Исследователь Бхавук Джайн в процессе изучения алгоритма авторизации "Вход с Apple" обнаружил, что используя уязвимости в системе, злоумышленники могли получить несанкционированный доступ к приложениям и конфиденциальной информации пользователей. По его словам, такая "дыра" могла привести к перехвату учетных записей Apple ID на устройствах под управлением iOS, рассказывает ubergizmo.

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Как работает "Вход с Apple"

Сама функция работает аналогично OAuth 2.0. Существует два возможных способа аутентификации: с помощью JWT (JSON Web Token) или кода, сгенерированного сервером Apple, который затем используется для генерации JWT.

Эксперт отметил, что может спросить JWT для любого идентификатора электронной почты, и когда подпись этих токенов была проверена с использованием открытого ключа Apple, они оказались действительными. Это означает, что злоумышленник может подделать JWT, связав с ним любой идентификатор электронной почты и получив доступ к учетной записи жертвы.

Сколько пользователей были потенциальными жертвами

Специалист подчеркнул, что обнаруженная уязвимость особенно критична, так как ее использование хакерами могло привести к тому, что пользователь мог полностью потерять контроль над личной учетной записью. Учитывая, что Apple сделала подобную авторизацию обязательной для приложений из App Store, потенциальная аудитория уязвимых пользователей была значительной.

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Проблему уже решили?

Да. Сама уязвимость была обнаружена еще в апреле 2020 года. По заявлению представителей Apple, разработчики компании оперативно пересмотрели алгоритмы авторизации и уже успели ее устранить. Кроме того, они заверили, что за время работы функции Sign in with Apple не произошло ни одной утечки или попытки взлома аккаунтов пользователей Apple ID.