Системные требования игры Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint от Ubisoft появились в сети

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Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint: системные требования, дата выхода, трейлер игры
Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint: системные требования, дата выхода, трейлер игры / Фото из открытых источников

Новая игра студии Ubisoft во вселенной Tom Clancy's получила системные требования. Чтобы сыграть в Breakpoint, геймерам придется иметь достаточно мощный PC, ведь игра довольно требовательна к процессору.

Дата выхода. Как сообщает DSOGaming, премьера Breakpoint состоится 4 октября на PC, PlayStation 4 и Xbox One. Закрытый бета-тест начнется уже 5 сентября.

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Получить доступ к последнему можно сделав предварительный заказ или зарегистрировавшись в сервисе Uplay+.

Минимальные системные требования:

  • Процессор: AMD Ryzen 3 1200 или Intel Core i5 4460.

  • Видеокарта: AMD Radeon R9 280X или NVIDIA GeForce GTX 960.

  • Оперативная память: 8 ГБ.

Рекомендуемые системные требования:

  • Процессор: AMD Ryzen 5 1600 или Intel Core i7 6700K.

  • Видеокарта: AMD Radeon RX 480 или NVIDIA Geforce GTX 1060.

  • Оперативная память: 8 ГБ.

Для игры на ультраграфике:

  • Процессор: AMD Ryzen 5 1600 или Intel Core i7 6700K.

  • Видеокарта: AMD Radeon RX 5700 XT или NVIDIA GeForce GTX 1080.

  • Оперативная память: 8 ГБ.

Трейлер игры Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint – смотрите видео

Другие особенности. Кроме того, игра Ghost Recon Breakpoint поддерживает технологию AMD FidelityFX – особый динамический фильтр повышения резкости. FidelityFX обеспечивает заметное улучшение качества картинки, противодействуя смягчению контуров.

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Теги: Техно Игры Ubisoft
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