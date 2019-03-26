Системные требования к игре Assassin's Creed III Remastered опубликовали в сети
Студия Ubisoft опубликовала системные требования к игре Assassin's Creed III Remastered. Отметим, релиз проекта запланировали на 29 марта для PC, Xbox One и PlayStation 4.
Как отмечает Overclockers, "ремастер" принесет с собой существенную переработку графики и множество улучшений игрового процесса, превзойдя оригинальную версию для PS3 и Xbox 360.
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Примечательно, что компания-разработчик выделяет в первую очередь процессорные и графические решения AMD в качестве рекомендуемых комплектующих для запуска своей игры. Пожалуй, это вызвано долгосрочным контрактом между Ubisoft и AMD.
Системные требования к игре Assassin's Creed III Remastered
Отметим присутствие в системных требованиях "неувядающей классики" в виде шести- и восьмиядерных процессоров AMD FX на архитектуре Bulldozer.
Трейлер игры Assassin's Creed III Remastered – смотрите видео
Что касается графической части, то для игры на высоких настройках с разрешением 1080p понадобится современная видеокарта среднего звена с уровнем производительности NVIDIA GeForce GTX 970/AMD Radeon R9 290X.
Минимальные системные требования (разрешение 1080p, 30 fps, низкие настройки):
- Операционная система: Windows 7 / 8.1 / 10 (64-бит)
- Процессор: AMD FX-6350 / Intel Core i5-2400
- Видеокарта: AMD Radeon R9 270X / NVIDIA GeForce GTX 660
- Оперативная память: 8 ГБ
Рекомендуемые системные требования (разрешение 1080p, 60 fps, высокие настройки):
- Операционная система: Windows 7 / 8.1 / 10 (64-бит)
- Процессор: AMD FX-8350 / Intel Core i7-3770K
- Видеокарта: AMD Radeon R9 290X / NVIDIA GeForce GTX 970
- Оперативная память: 8 ГБ
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