Системные требования к игре Assassin's Creed III Remastered опубликовали в сети

Студия Ubisoft опубликовала системные требования к игре Assassin's Creed III Remastered. Отметим, релиз проекта запланировали на 29 марта для PC, Xbox One и PlayStation 4.

Как отмечает Overclockers, "ремастер" принесет с собой существенную переработку графики и множество улучшений игрового процесса, превзойдя оригинальную версию для PS3 и Xbox 360.

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Примечательно, что компания-разработчик выделяет в первую очередь процессорные и графические решения AMD в качестве рекомендуемых комплектующих для запуска своей игры. Пожалуй, это вызвано долгосрочным контрактом между Ubisoft и AMD.



Системные требования к игре Assassin's Creed III Remastered

Отметим присутствие в системных требованиях "неувядающей классики" в виде шести- и восьмиядерных процессоров AMD FX на архитектуре Bulldozer.

Трейлер игры Assassin's Creed III Remastered – смотрите видео

Что касается графической части, то для игры на высоких настройках с разрешением 1080p понадобится современная видеокарта среднего звена с уровнем производительности NVIDIA GeForce GTX 970/AMD Radeon R9 290X.

Минимальные системные требования (разрешение 1080p, 30 fps, низкие настройки): Операционная система: Windows 7 / 8.1 / 10 (64-бит)

Процессор: AMD FX-6350 / Intel Core i5-2400

Видеокарта: AMD Radeon R9 270X / NVIDIA GeForce GTX 660

Оперативная память: 8 ГБ Рекомендуемые системные требования (разрешение 1080p, 60 fps, высокие настройки): Операционная система: Windows 7 / 8.1 / 10 (64-бит)

Процессор: AMD FX-8350 / Intel Core i7-3770K

Видеокарта: AMD Radeon R9 290X / NVIDIA GeForce GTX 970

Оперативная память: 8 ГБ

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