Системные требования к игре Just Cause 4 опубликовали в сети

Как правило, разработчики публикуют системные требования к своим играм за месяц до релиза. Поэтому Avalanche Studios уже поделилась конфигурациями приключенческого экшена Just Cause 4.

Системные требования опубликовали на официальной странице проекта в Steam.

Читайте также: Финальные системные требования к игре Battlefield V опубликовали в сети

Отметим, Just Cause 4 создается на абсолютно новом движке Apex. Действие игры развернется в вымышленном регионе Солис в Южной Америке. Авторы обещают более впечатляющую разрушения объектов и природные катаклизмы (торнадо и другие).

Пользователи смогут отточить навыки бессменного Рико Родригеза в джунглях, пустыне и заснеженных горных массивах. В арсенале главного героя по-прежнему есть парашют, вингсьют и крюк-кошка.

Минимальные системные требования Just Cause 4

Операционая система Windows 7 SP1 (64-бит)

Windows 7 SP1 (64-бит) Процессор Intel Core i5-6600K / AMD FX-8350

Intel Core i5-6600K / AMD FX-8350 Видеокарта GeForce GTX 760 (2 ГБ) / Radeon R9 270 (2 ГБ)

GeForce GTX 760 (2 ГБ) / Radeon R9 270 (2 ГБ) Оперативная память 8 ГБ

8 ГБ Версия DirectX 11

11 Свободное место на жёстком диске59 ГБ

Рекомендуемые системные требования Just Cause 4 Операционая система Windows 10 (64-бит)

Windows 10 (64-бит) Процессор Intel Core i7-4770 (3,4 ГГц) / AMD Ryzen 5 1600 (3,2 ГГц)

Intel Core i7-4770 (3,4 ГГц) / AMD Ryzen 5 1600 (3,2 ГГц) Видеокарта GeForce GTX 1070 (8 ГБ) / Radeon Vega 56 (8 ГБ)

GeForce GTX 1070 (8 ГБ) / Radeon Vega 56 (8 ГБ) Оперативная память 16 ГБ

16 ГБ Версия DirectX 11

11 Свободное место на жёстком диске59 ГБ

Системные требования для разрешения 4К Операционая система Windows 10 (64-біт)

Windows 10 (64-біт) Процессор Intel Core i7-7700 (3,6 ГГц) или AMD Ryzen 5 1600X (3,6 ГГц)

Intel Core i7-7700 (3,6 ГГц) или AMD Ryzen 5 1600X (3,6 ГГц) Видеокарта GeForce GTX 1080 Ti

GeForce GTX 1080 Ti Оперативная память 8 ГБ

8 ГБ Версия DirectX 11

11 Свободное место на жёстком диске50 ГБ

К слову, игра Just Cause 4 поступит в продажу 4 декабря и будет доступна на PC, PlayStation 4 и Xbox One.

Трейлер Just Cause 4 – смотрите видео

Другие новости, касающиеся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно