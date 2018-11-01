Системные требования к игре Just Cause 4 опубликовали в сети

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Just Cause 4: системные требования и трейлер игры
Just Cause 4: системные требования и трейлер игры / Фото из открытых источников

Как правило, разработчики публикуют системные требования к своим играм за месяц до релиза. Поэтому Avalanche Studios уже поделилась конфигурациями приключенческого экшена Just Cause 4.

Системные требования опубликовали на официальной странице проекта в Steam.

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Отметим, Just Cause 4 создается на абсолютно новом движке Apex. Действие игры развернется в вымышленном регионе Солис в Южной Америке. Авторы обещают более впечатляющую разрушения объектов и природные катаклизмы (торнадо и другие).

Пользователи смогут отточить навыки бессменного Рико Родригеза в джунглях, пустыне и заснеженных горных массивах. В арсенале главного героя по-прежнему есть парашют, вингсьют и крюк-кошка.

Минимальные системные требования Just Cause 4

  • Операционая системаWindows 7 SP1 (64-бит)
  • ПроцессорIntel Core i5-6600K / AMD FX-8350
  • ВидеокартаGeForce GTX 760 (2 ГБ) / Radeon R9 270 (2 ГБ)
  • Оперативная память8 ГБ
  • Версия DirectX11
  • Свободное место на жёстком диске59 ГБ

 

Рекомендуемые системные требования Just Cause 4

  • Операционая системаWindows 10 (64-бит)
  • ПроцессорIntel Core i7-4770 (3,4 ГГц) / AMD Ryzen 5 1600 (3,2 ГГц)
  • ВидеокартаGeForce GTX 1070 (8 ГБ) / Radeon Vega 56 (8 ГБ)
  • Оперативная память16 ГБ
  • Версия DirectX11
  • Свободное место на жёстком диске59 ГБ

 

Системные требования для разрешения 4К

  • Операционая системаWindows 10 (64-біт)
  • ПроцессорIntel Core i7-7700 (3,6 ГГц) или AMD Ryzen 5 1600X (3,6 ГГц)
  • ВидеокартаGeForce GTX 1080 Ti
  • Оперативная память8 ГБ
  • Версия DirectX11
  • Свободное место на жёстком диске50 ГБ

 

К слову, игра Just Cause 4 поступит в продажу 4 декабря и будет доступна на PC, PlayStation 4 и Xbox One.

Трейлер Just Cause 4 – смотрите видео

 

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Теги: Техно Игры
Источник: Техно
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