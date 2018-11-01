Системные требования к игре Just Cause 4 опубликовали в сети
Как правило, разработчики публикуют системные требования к своим играм за месяц до релиза. Поэтому Avalanche Studios уже поделилась конфигурациями приключенческого экшена Just Cause 4.
Системные требования опубликовали на официальной странице проекта в Steam.
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Отметим, Just Cause 4 создается на абсолютно новом движке Apex. Действие игры развернется в вымышленном регионе Солис в Южной Америке. Авторы обещают более впечатляющую разрушения объектов и природные катаклизмы (торнадо и другие).
Пользователи смогут отточить навыки бессменного Рико Родригеза в джунглях, пустыне и заснеженных горных массивах. В арсенале главного героя по-прежнему есть парашют, вингсьют и крюк-кошка.
Минимальные системные требования Just Cause 4
- Операционая системаWindows 7 SP1 (64-бит)
- ПроцессорIntel Core i5-6600K / AMD FX-8350
- ВидеокартаGeForce GTX 760 (2 ГБ) / Radeon R9 270 (2 ГБ)
- Оперативная память8 ГБ
- Версия DirectX11
- Свободное место на жёстком диске59 ГБ
Рекомендуемые системные требования Just Cause 4
- Операционая системаWindows 10 (64-бит)
- ПроцессорIntel Core i7-4770 (3,4 ГГц) / AMD Ryzen 5 1600 (3,2 ГГц)
- ВидеокартаGeForce GTX 1070 (8 ГБ) / Radeon Vega 56 (8 ГБ)
- Оперативная память16 ГБ
- Версия DirectX11
- Свободное место на жёстком диске59 ГБ
Системные требования для разрешения 4К
- Операционая системаWindows 10 (64-біт)
- ПроцессорIntel Core i7-7700 (3,6 ГГц) или AMD Ryzen 5 1600X (3,6 ГГц)
- ВидеокартаGeForce GTX 1080 Ti
- Оперативная память8 ГБ
- Версия DirectX11
- Свободное место на жёстком диске50 ГБ
К слову, игра Just Cause 4 поступит в продажу 4 декабря и будет доступна на PC, PlayStation 4 и Xbox One.
Трейлер Just Cause 4 – смотрите видео
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