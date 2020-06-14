Ситуация на рынке IT в мае: какие специалисты сейчас наиболее востребованы
В мае ситуация на украинском рынке IT несколько улучшилась. Количество вакансий выросло. Однако, в целом рынок держится на уровне 2017 года, поэтому о преодолении кризиса говорить пока не стоит.
Портал DOU проанализировал количество вакансий, размещенных в разделе, и учел отзывы и активность IT-компаний.
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Незначительное улучшение
Если сравнивать с апрелем, то ситуация выглядит однозначно позитивно. В целом в мае в разделе о работе опубликовано 3500 вакансий, что 17% больше, чем в апреле. При этом этот показатель все еще на 21% меньше, чем было в марте 2020. Если сравнивать с маем 2019 года, то вакансий на треть меньше, чем в прошлом году.
Как изменилась ситуация на рынке IT в мае 2020 по сравнению с апрелем / Инфографика DOU
Как говорят эксперты, положительная динамика мая до апреля состоялась и в предыдущие годы. Поэтому пока рано говорить о выходе из кризиса.
Самые востребованные специалисты
По сравнению с маем 2019 года, в этом году больше вакансий было опубликовано лишь в четырех категориях:
- SEO,
- Unity,
- Product Manager,
- React Native.
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Все остальные категории демонстрируют негативную динамику. Меньше всего вакансий (по сравнению с маем 2019) было для:
- HR,
- .NET,
- Front-end,
- ERP/CRM,
- 1C.
По сравнению с апрелем, в мае увеличилось количество вакансий практически на все должности. Отрицательная динамика только в
- Security,
- Scala,
- C ++,
- Golang,
- SysАdmin
- Product Manager.
Интересно, что сейчас работодатели чаще предлагают возможность удаленной работы. В мае опубликовали рекордное количество удаленных вакансий – 560.
Как изменилась ситуация на рынке IT в мае 2020 по сравнению с 2019 / Инфографика DOU