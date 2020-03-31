Ситуация с коронавирусом серьезно ударила по рынку бытовой техники
Коронавирус продолжает наносить серийный ущерб мировой экономике. В частности, существенный ущерб рынку бытовой техники – индустрия телевизоров сейчас столкнулась с проблемами производства и спроса.
Прогнозы экспертов TrendForce неутешительны – мировые поставки телевизоров в первом квартале снизятся до 44,6 миллионов единиц. Это на 8,6% меньше, чем в этом же квартале прошлого года.
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Сокращение ожидается и во втором квартале – до 47,6 миллионов единиц (уменьшение на 7,3%)..
Почему снижаются поставки
Причина в распространении коронавируса, вернее из-за его последствий. Недавно официально сообщили о переносе Олимпийских игр в Токио 2020 года и Евро-2020, эксперты снизили прогноз поставок на весь 2020 год – до 205,2 миллионов единиц,
Это на 5,8% меньше, чем в 2019 году и на 6,7% ниже прогноза TrendForce до пандемии.
Пострадает другая техника
TrendForce также прогнозируют снижение поставок ноутбуков. В первом квартале прогнозируют снижение на 20,3% (до 27,9 миллионов штук). При этом производство ноутбуков уже восстанавливается – сейчас заводы работают на уровне 70%.
Также эксперты прогнозируют падение мировых продаж автомобилей – в первом квартале 2020 года они упадут на 24%.
Прогнозы TrendForce относительно ситуации на рынке неутешительные / Скриншот
Обвал на рынке смартфонов
Раньше Техно 24 уже писал, что коронавирус уже обвалил рынок смартфонов. Так, в феврале рынок смартфонов испытал самое большое падение за всю свою историю.
Это на 37,4 миллиона моделей меньше, чем было в прошлом году. В феврале 2020 года продажи составили 61,8 миллионов единиц. Это наибольшее падение рынка за всю его историю.
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