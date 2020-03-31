Ситуация с коронавирусом серьезно ударила по рынку бытовой техники

Коронавирус продолжает наносить серийный ущерб мировой экономике. В частности, существенный ущерб рынку бытовой техники – индустрия телевизоров сейчас столкнулась с проблемами производства и спроса.

Прогнозы экспертов TrendForce неутешительны – мировые поставки телевизоров в первом квартале снизятся до 44,6 миллионов единиц. Это на 8,6% меньше, чем в этом же квартале прошлого года.

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Сокращение ожидается и во втором квартале – до 47,6 миллионов единиц (уменьшение на 7,3%)..

Почему снижаются поставки

Причина в распространении коронавируса, вернее из-за его последствий. Недавно официально сообщили о переносе Олимпийских игр в Токио 2020 года и Евро-2020, эксперты снизили прогноз поставок на весь 2020 год – до 205,2 миллионов единиц,

Это на 5,8% меньше, чем в 2019 году и на 6,7% ниже прогноза TrendForce до пандемии.

Пострадает другая техника

TrendForce также прогнозируют снижение поставок ноутбуков. В первом квартале прогнозируют снижение на 20,3% (до 27,9 миллионов штук). При этом производство ноутбуков уже восстанавливается – сейчас заводы работают на уровне 70%.

Также эксперты прогнозируют падение мировых продаж автомобилей – в первом квартале 2020 года они упадут на 24%.



Прогнозы TrendForce относительно ситуации на рынке неутешительные / Скриншот

Обвал на рынке смартфонов

Раньше Техно 24 уже писал, что коронавирус уже обвалил рынок смартфонов. Так, в феврале рынок смартфонов испытал самое большое падение за всю свою историю.

Это на 37,4 миллиона моделей меньше, чем было в прошлом году. В феврале 2020 года продажи составили 61,8 миллионов единиц. Это наибольшее падение рынка за всю его историю.

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