24 Канал Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
more

Ситуация с коронавирусом серьезно ударила по рынку бытовой техники

- Читати новину українською
Коронавирус наносит ущерб экономике / unsplash.com

Коронавирус продолжает наносить серийный ущерб мировой экономике. В частности, существенный ущерб рынку бытовой техники – индустрия телевизоров сейчас столкнулась с проблемами производства и спроса.

Прогнозы экспертов TrendForce неутешительны – мировые поставки телевизоров в первом квартале снизятся до 44,6 миллионов единиц. Это на 8,6% меньше, чем в этом же квартале прошлого года.

К теме Карантин из-за коронавируса: какому бизнесу это на пользу

Сокращение ожидается и во втором квартале – до 47,6 миллионов единиц (уменьшение на 7,3%)..

Почему снижаются поставки

Причина в распространении коронавируса, вернее из-за его последствий. Недавно официально сообщили о переносе Олимпийских игр в Токио 2020 года и Евро-2020, эксперты снизили прогноз поставок на весь 2020 год – до 205,2 миллионов единиц,

Это на 5,8% меньше, чем в 2019 году и на 6,7% ниже прогноза TrendForce до пандемии.

Пострадает другая техника

TrendForce также прогнозируют снижение поставок ноутбуков. В первом квартале прогнозируют снижение на 20,3% (до 27,9 миллионов штук). При этом производство ноутбуков уже восстанавливается – сейчас заводы работают на уровне 70%.

Также эксперты прогнозируют падение мировых продаж автомобилей – в первом квартале 2020 года они упадут на 24%.


Прогнозы TrendForce относительно ситуации на рынке неутешительные / Скриншот

Обвал на рынке смартфонов

Раньше Техно 24 уже писал, что коронавирус уже обвалил рынок смартфонов. Так, в феврале рынок смартфонов испытал самое большое падение за всю свою историю.

Это на 37,4 миллиона моделей меньше, чем было в прошлом году. В феврале 2020 года продажи составили 61,8 миллионов единиц. Это наибольшее падение рынка за всю его историю.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

 
Автор: Ирина Полицкая
Теги: Коронавирус COVID-19 Коронавирус в Украине Новости Техно Техно Бытовая техника
Комментарии

Читайте также

сегодня , 10:20 Коронавирус в Украине: количество больных – 549
Лікування 150367
сегодня , 13:43 Пасха в 2020 году: дата праздника и традиции
Традиції 92481
сегодня , 06:10 Новости о коронавирусе 30 марта: Степанов возглавил Минздрав, в США 16 000 случаев за сутки
Новини України 14244
сегодня , 06:50 Наибольшие проблемы только начинаются, – Фесенко о кризисе в Украине
Новини України 9965
сегодня , 13:05 Zoom может передавать конфиденциальную информацию Facebook: против сервиса подали иск в США
IT-бізнес 144
сегодня , 09:14 Какие смартфоны представит компания Xiaomi до конца 2020 года: список
Смартфони 414
сегодня , 14:18 Microsoft Edge решит раздражающую проблему всех браузеров
Інтернет 0
сегодня , 12:11 Компания связи OneWeb обанкротилась из-за коронавируса
Космос 318
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Публикации
30 марта 09:03 Чем протирать смартфон от микробов: важные советы
Ірина Полицька
30 марта 08:06 Как работать дома и не потерять продуктивность: опыт IT-компаний
Ірина Полицька
29 марта 21:50 Как держать связь с родными и коллегами во время карантина: 10 программ для видеоконференций
Михайло Года
29 марта 18:02 Количество больных коронавирусом в Украине: онлайн-карты, которые мониторят ситуацию
Ірина Полицька
28 марта 22:02 Где заказывать еду онлайн: подборка интернет-магазинов продуктов в Украине
Ірина Полицька

Новости
Больше новостей
Залиште відгук