Сюрприз от Microsoft: в Windows 10 вернули рекламу, которую невозможно отключить

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В Windows 10 вернулась реклама / unsplash

Компания Microsoft снова начала показывать небольшой рекламный баннер в приложениях почты и календаря для операционной системы Windows 10.

Такую рекламу начали замечать в ноябре прошлого года. Тогда Microsoft сообщила, что это был эксперимент. Затем реклама показывалась только тем пользователям, которые не предзаказали Office 365. Однако теперь рекламу видно всем и ее нельзя отключить, сообщает MSPowerUser.

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Реклама предлагается контекстная и зависит от действий пользователя. Например, предлагает приложение Outlook для мобильного устройства, когда пользователь читает почту через учетную запись Outlook.com, а при использовании аккаунта Gmail – мобильное приложение Gmail.

Что говорят в Microsoft

Компания уже подтвердила, что рекламу нельзя отключить в системе.

Объявления в самой программе будут показываться независимо от того, с каким адресом электронной почты вы ее используете. Убрать ее невозможно, но вы можете отправить отзыв как предложение в Центре обратной связи в Windows 10
– сообщили в компании.


Microsoft вернула контекстную рекламу в Windows 10

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Автор: Михаил Года
Теги: Техно Интернет Microsoft Windows 10 Новости Техно
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