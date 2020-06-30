В 2019 году NASA представило космический костюм следующего поколения, который предназначен для астронавтов в рамках предполагаемой высадки на Луну в 2024 году. xEMU или Exploration Extravehicular Mobility Unit представляет собой первое значительное обновление космического костюма за последние 40 лет.

В NASA отметили, что одним из важнейших улучшений стала портативная система жизнеобеспечения xEMU. Она имеет вид астро-рюкзака, который управляет питанием, связью, подачей кислорода и регулировкой температуры скафандра.

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К чему здесь искусственный интеллект

Впервые в истории некоторые компоненты системы жизнеобеспечения космонавтов будут разработаны с помощью систем на базе технологии искусственного интеллекта. Соответствующую работу проводят в Jacobs, крупной инженерной фирме, базирующейся в Далласе. Инженеры решили задействовать программное обеспечение для проектирования на базе искусственного интеллекта, который сможет предложить новые конструкции компонентов костюма астронавтов.

В рамках генеративного дизайна ПО предложат набор требований к максимальному размеру компонента, веса, которую он должен выдержать, и температурных воздействий, которым он будет подвергаться.

Разработанное ПО составляет одновременно генеративную сеть и генетический алгоритм. Последний генерирует несколько дизайнерских моделей, потом объединяет их и выбирает лучшие варианты нового поколения. После этого операция повторяется. Инженеры отмечают, что "ШИ бросает вызов предубеждениям и позволяет увидеть новые решения, которых не существовало ранее".

Технические характеристики xEMU

Ранее стало известно, что xEMU рассчитан на восемь часов автономной работы, и может работать еще около часа в непредвиденных ситуациях. Также его можно будет эксплуатировать при температуре от -157° С до + 121° С. Астронавты смогут прыгать, ходить, нагибаться и работать пальцами рук в костюме.

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В конце июня NASA анонсировало старт нового научно-исследовательского проекта, в котором может принять участие любой изобретатель, инженер или космический энтузиаст, учитывая молодежь в возрасте до 18 лет. Цель проекта-создать удобное, компактное и многофункциональное устройство для сбора и переработки отходов жизнедеятельности человека на Луне.