Похоже конфликт между президентом США Дональдом Трампом и Twitter набирает обороты. Так, соцсеть заблокировала видеоролик, который опубликовал Трамп.

Как пишет издание The Hill, ролик был посвящен памяти убитому полицией афроамериканцу Джорджу Флойду. Его удалили из-за нарушения авторских прав.

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Удаленное видео длилось почти четыре минуты. На кадрах Трамп говорил свою позицию относительно смерти Флойда. Он называл смерть "большой трагедией", а протесты в США "насилием и анархией". На видео также были фото и ролики, на которых были изображены протесты в США.

Поэтому, вероятно, именно из-за этих кадров видео и удалили.

Реакция Тампа

Команда Дональда Трампа уже обвинила Twitter и ее CEO Джека Дорси в цензуре. Также в соцсети требуют назвать пользователя, кто подал жалобу на ролик, и какое он нарушал авторское право.

Конфликт Twitter и Трампа

Ранее соцсеть обозначила пост Трампа как " Get the facts " (то есть нуждающийся в проверке). Это так возмутило президента США, что он пригрозил закрыть соцсеть. Трамп даже подготовил специальный приказ о социальных сетях.

При этом в компании называют такие заявления политизированными и опасными для свободы слова в интернете.