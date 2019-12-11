"Русский Крым" от Apple, конфликт Huawei и США – техноскандалы 2019

В мире миллиарды пользователей являются владельцами смартфонов от Apple, Huawei или Xiaomi. А значит – все эти "пользователи" пристально наблюдают за деятельностью компаний. В какие скандалы они попадали в 2019 году, читайте в итоговом материале наших журналистов.

Несмотря на немалое количество новаций и релизов новых смартфонов, мировые техномонстры частенько попадают в очаг скандалов. Начнем со свежего – от Apple.

Детали скандала найдете здесь: Крым – не "спорная территория": Литва ответила Apple

"Русский" Крым – так говорит Apple

Компания Apple начала отображать аннексированный Крым и Севастополь, как российскую территорию на картах и в приложении о погоде, если просматривать их из России. Однако Apple не показывает принадлежность Крыма к любой стране, если просматривать приложения за пределами России.

Пользователи сети почти сразу возмутились на такие действия – устроили флешмоб в поддержку Украины. Посольство Украины в США обратилось к руководству Apple и Государственному департаменту США относительно инцидента. США и ЕС не признали российской аннексии Крыма и считают полуостров территорией Украины.

Также стоит отметить, что довольно часто купертиновцы "воруют" информацию с учетных страниц пользователей и подглядывают за юзерами. Этого в компании даже не скрывают. Однако каждый раз извиняются и исправляют недостатки.

Было и такое: Apple не скрывает, что "тайно" шпионит за пользователями

Блокада Huawei Дональдом Трампом

2019 был нелегким не только для компании из Купертино – Huawei оправляется от блокады со стороны США. А все потому, что президент США Дональд Трамп подписал указ о запрете использования оборудования Huawei на территории страны.

Смех и грех: Скандал с Huawei: самые смешные мемы из сети

Компанию заподозрили в шпионаже и сборе конфиденциальной информации. Впоследствии ситуация только набирала обороты – Huawei не могла сотрудничать с Google, в частности по работе с операционной системой Android.

Однако на саммите Большой двадцатки в Осаке Дональд Трамп заявил про шаг навстречу Китаю в торговой войне двух стран. По словам американского президента, США снова позволят китайскому концерну Huawei покупать американскую продукцию. И хотя большинство ограничений были сняты, но корпорация до сих пор может пользоваться только открытым кодом Android, а это означает, что некоторые приложения для новых смартфонов Huawei недоступны.

Кстати, корпорация активно работает над созданием собственной операционной системы. Она называется HarmonyOS. По данным некоторых СМИ, смартфоны Huawei перейдут на новую операционку уже в 2020 году. Китайская корпорация пока не подтвердила эти слухи.

Xiaomi нас обманывает?

Некоторые ресурсы утверждают, что китайская корпорация Xiaomi систематически завышала рейтинг камер в своих устройствах. Была даже информация, что производитель буквально взламывал системы оценки DxOMark. Компания на эти обвинения пока никак не реагирует.

А было и такое: Смартфон от Xiaomi взорвался у пользователя

При этом СМИ утверждают, что результаты тестирования на DxOMark, были вдвое и даже втрое завышенным, тогда как камера на самом деле в этих смартфонах была худшего качества. Насколько правдивы эти обвинения – неизвестно. Добавим лишь, что в Украине смартфоны Xiaomi имеют большой спрос. Пользователи положительно отзываются и о соотношении цена/качество, и о работе камер.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно