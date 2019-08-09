Скандал с Amazon: устройства компании собирают школьники в нечеловеческих условиях

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Amazon попал в скандал
Amazon попал в скандал / unsplash.com

Один из крупнейших в мире интернет-магазинов Amazon попал в громкий скандал. Устройства компании якобы собирают китайские школьники и студенты. Они вынуждены работать ночью, при этом они не получают деньги – все происходит под видом стажировки.

Об этом пишет издание The Guardian.

Журналисты провели интервью и получили данные из документов компании Foxconn, которая занимается сборкой устройств для Amazon.

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Они узнали, что многие дети были вынуждены работать по ночам и сверхурочно и с серьезным нарушением трудового законодательства Китая.

Как это происходит. Подростков набирают в школах и технических колледжах и выдают эту работу за стажировку. При этом учителя получат специальные выплаты за привлечение юных работников. Учителей также просят поощрять учеников, которые отказываются от сотрудничества.

Китайские подростки собирают электронные книги Kindle и устройства с поддержкой голосового ассистента Alexa, такие как умная колонка Echo Dot.

Что говорят в Amazon. Представитель компании уже заявил, что Amazon не потерпит нарушений кодекса поведения своих поставщиков. Также он добавил, что компания регулярно проводит оценку их деятельности, привлекая для этого независимых аудиторов. Amazon начала расследование этой ситуации и обсуждают й с Foxconn.

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Теги: Новости Техно Техно IT-бизнес Китай Amazon
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