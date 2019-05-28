Скандал с Huawei: самые важные события за прошедшую неделю

Уже только ленивый не обсуждает тему скандала с Huawei. Ежедневно этот конфликт набирает все большие обороты. И как в этом всем не потеряться и не впасть в панику?

Журналисты Техно 24 решили проанализировать все последние новости о скандале с Huawei и проследить, какое влияние на пользователей будут иметь все эти события.

Начало "торговой войны"

Начнем с того, что собственно и разожгло "торговую войну" между США и Китаем. 17 мая 2019 года президент США Дональд Трамп подписал указ о запрете использования оборудования Huawei на территории страны. Компанию заподозрили в шпионаже и сборе конфиденциальной информации с помощью того же оборудования.

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После подписания соответствующего указа президентом Министерство торговли США внесло китайскую компанию Huawei и связанные с ней юридические лица в свой "черный список" из-за угрозы национальной безопасности.

На самом деле истинные причины такого решения неизвестны. Вероятно, Трамп почувствовал опасность для экономики США со стороны Huawei. Заметим, китайская компания за последний год вышла на вторую позицию среди производителей смартфонов и стала серьезно теснить Samsung, которая занимает первую строчку в этом рейтинге.

Кроме того, Трамп неоднократно пытался повлиять на китайского производителя путем манипуляций. В частности финансового директора компании 1 декабря 2018 года незаконно задержали в аэропорту Ванкувера. Хотя это фактически сделало канадское правительство, в таких действиях усматривают влияние Трампа.

Кто отказался сотрудничать с Huawei

Google. Дальше события развивались очень быстрым темпом. Первой о приостановлении сотрудничества с китайским вендором объявила корпорация Google. Заметим, поисковик остается единоличным поставщиком операционной системы Android, а именно на ней и работают устройства Huawei.

Здесь началась первая волна паники. Что будет дальше? Мне теперь можно выбросить свой смартфон? Однако в компании поспешили заверить, что устройства, которые уже находятся в обращении, не подпадают под запрет использования "зеленого робота" и фирменных сервисов Google.



Смартфоны Huawei лишились поддержки операционной системы Android

Подробнее о самых распространенных вопросах и ответах на них вы можете узнать из нашего материала.

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Ведущие производители процессоров. После Google в ход пошла тяжелая артиллерия. Сначала о прекращении сотрудничества с Huawei объявили процессорные гиганты Intel, Qualcomm и ARM. Это изрядно ударило по производителю. Хотя китайский вендор уже давно использует собственные процессоры в смартфонах, ноутбуки компании все работали на базе Intel Core.

С компанией ARM здесь совсем другая ситуация. Дело в том, что процессоры Kirin построены на базе ядер ARM Cortex, которые и обеспечивают высокую производительность CPU. Однако впадать в панику еще рано. Крупнейший производитель полупроводниковой продукции – компания TSMC объявила, что не планирует прекращать сотрудничество с Huawei. Поэтому будущие устройства компании и в дальнейшем будут получать одни из лучших процессоров на рынке – Kirin.

Microsoft. Далее в сети начали появляться слухи, что компания Microsoft прекратит поддержку ноутбуков производства Huawei, которые работают на базе операционной системы Windows. Хотя официально редмондцы эту информацию не подтвердили, Microsoft прекратила продажи ноутбука Huawei MateBook X Pro в своем онлайн-магазине и удалила Huawei из списка партнеров.

Однако и здесь паника неуместна, ведь как упоминалось ранее, операционная система Huawei вполне может заменить Android и Windows.

SD Association и Wi-Fi Alliance. Еще одна печальная новость. Недавно в сети появилась информация, что партнерские отношения с Huawei разорвут два огромных альянса SD и Wi-Fi.

Некоммерческая организация SD Association, которая устанавливает стандарты карт памяти, уже исключила китайскую компанию из списка партнеров.

Также в корпорации официально подтвердили, что прекратили сотрудничество с Huawei по причине недавнего приказа Министерства торговли США. Это означает, что Huawei больше не сможет официально производить и продавать устройства с поддержкой SD-карт, которые используют стандарты SD Association.

Однако и здесь не все так однозначно. Huawei уже давно производит карты памяти собственного стандарта NanoMemory. Они намного меньше традиционных microSD-карт и по размерам напоминают SIM-карты формата nano. Правда, найти в продаже такие накопители крайне сложно.

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Что касается Wi-Fi Alliance, то тут вообще причин для паники нет. Смартфоны Huawei смогут использовать беспроводные технологии без проблем, только вот сама компания не сможет сделать любой вклад в развитие этой технологии.

Разработка 5G

Также правительство США призвало европейские страны отстранить Huawei от внедрения технологии 5G. Заметим, именно компания из Поднебесной сделала немалый вклад в развитие сетей пятого поколения. По заявлениям представителей компании, у Huawei больше патентов, связанных с 5G, чем у всех американских компаний вместе взятых. Компании принадлежит более 16 тысяч патентов в области 5G и Huawei занимает первое место в соответствующем рейтинге с долей 20%. На все компании в США, которые имеют патенты 5G, приходится 15% в данном рейтинге.

Что будет с Huawei?

Разработка собственной операционной системы. За новостью о том, что Huawei лишится поддержки Android, в сети начали распространяться слухи, что якобы китайский вендор еще с 2012 года разрабатывает собственную операционку. Новая ОС призвана заменить не только Android, но и Windows.

Пока известно об операционке не так уж и много. Скорее всего, она получит название HongMeng. Ведь компания из Поднебесной зарегистрировала новую торговую марку под таким названием. Кроме того, разработчики сообщают, если не удастся урегулировать конфликт с правительством США, то они готовы запустить свой новый продукт уже к концу 2019 года.

Демонстрация операционной системы Hongmeng от Huawei – смотрите видео

Также известно, что операционная система HongMeng основана на ядре Linux и будет использоваться в качестве кроссплатформенной системы, предназначенной для инсталляции на различные типы устройств: смартфоны, планшеты и ноутбуки.

Какие выводы можно сделать? Если вы приобрели смартфон Huawei, не спешите отправлять его в мусорное ведро со словами "кому оно теперь надо". Пока точно неизвестно, удастся ли компании уладить конфликт с американским правительством, но представители китайского вендора делают все возможное, чтобы вернуться на мировой рынок.

Если же ведущие компании США продолжат изоляцию Huawei, нас ждет интересное развитие событий. Прежде всего, Huawei занимает ведущие позиции на рынке смартфонов и возникает логичный вопрос: кто сможет ее достойно заменить, если ее все же подвинут?



Пока неизвестно, удастся ли Huawei урегулировать конфликт с правительством США

Кроме этого всего, еще до начала "торговой войны" компания из Поднебесной запланировала на осень презентацию новых смартфонов линейки Mate. Учитывая все эти события, представленная новинка может получить новую операционную систему и не только.

А пока сохраняйте спокойствие и следите за новостями.

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