Скандал с Huawei: самые смешные мемы из сети

Скандал с компанией Huawei за несколько дней набрал невиданные обороты. От приостановлении сотрудничества с китайским вендором рыдали практически все крупные американские технологические компании. Однако пока верхушка решает вопросы сотрудничества, обычные пользователи не пропускают возможности подшутить над ситуацией.

Журналисты Техно 24 решили подобрать для вас лучшие мемы про скандал с Huawei.

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Напомним, в пятницу, 16 мая, президент США подписал указ о запрете использования оборудования китайской компании Huawei. Вендора обвиняют в шпионаже и в сборе конфиденциальных данных с помощью своего оборудования. Кроме того, американские производители призвали европейские компании не сотрудничать с китайским производителем при внедрении 5G в Европе.

Что известно о конфликте Google и Huawei?

Сразу после подписания соответствующего указа Трампом, о приостановлении сотрудничества с китайской компанией объявила компания Google. Заметим, поисковый гигант является поставщиком операционной системы Android, поэтому в будущем все устройства Huawei не получат поддержки "зеленого робота" и доступа к фирменным сервисам компании. Однако, устройства, которые уже находятся в обращении, не будут иметь проблем с обновлением и доступом.

Huawei уже объявила о разработке собственной операционной системы, которая в будущем заменит Android. Известно, что она разрабатывается с 2012 года и уже практически готова к массовому внедрению. Также известны вероятные сроки ее запуска: с осени 2019 года.

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