Скандал с TikTok: соцсеть блокировала ролики с некрасивыми и бедными людьми
Одну из самых популярных соцмережех TikTok среди подростков обвинили в цензурировании видеороликов. Модераторы сети получали инструкции по публикации только "хороших" видео.
В частности, модераторы TikTok должны были удалять посты, где были некрасивые или бедные пользователи. Такой инструктаж был в разосланных модераторам внутренних документах, передает издание The Intercept.
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Что в инструкциях
Согласно инструкции, работники соцсети должны проверять видео на наличие трещин в стенах, а также снятые в трущобах, сельских полях, в старом жилье. Конечно, ролики с критикой китайских властей тоже сразу блокируют.
Модераторы должны были заблокировать видео, в которых люди имеют такие "недостатки":
- неправильную форму тела,
- неприглядные черты лица,
- карликовость,
- очевидный пивной живот,
- слишком много морщин,
- нарушение зрения,
- другие дефекты внешности.
В инструкции объясняют, что некрасивый пользователь или "бедный" задний план на картинке сделают видео менее привлекательным, а потому нестоящим для рекомендации другим пользователям.
Реакция TikTok
На скандал отреагировали в TikTok. Пресс-секретарь соцсети Джош Гартнер сказал, что таким образом они хотели бороться с "хулиганством". Такая цензура действовала до конца 2019 года. В 2020 году, утверждает Гартнер, от такой политики в соцсети решили отказаться.
Что известно о TikTok? Соцсеть создана в 2016 году китайской компанией ByteDance. Сначала это было приложение для редактирования и публикации коротких видео, в которых можно было добавлять музыку. Оно быстро получило популярность в Китае, а потом распространилось по всему миру.
Сейчас TikTok – одна самых популярных соцсетей в мире. В Украине количество пользователей TikTok уже составляет 2,5 миллиона человек. Аудитория сети очень молода: 41% пользователей TikTok – люди от 16-ти до 24-х лет.
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