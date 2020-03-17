Скандал с TikTok: соцсеть блокировала ролики с некрасивыми и бедными людьми

Одну из самых популярных соцмережех TikTok среди подростков обвинили в цензурировании видеороликов. Модераторы сети получали инструкции по публикации только "хороших" видео.

В частности, модераторы TikTok должны были удалять посты, где были некрасивые или бедные пользователи. Такой инструктаж был в разосланных модераторам внутренних документах, передает издание The Intercept.

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Что в инструкциях

Согласно инструкции, работники соцсети должны проверять видео на наличие трещин в стенах, а также снятые в трущобах, сельских полях, в старом жилье. Конечно, ролики с критикой китайских властей тоже сразу блокируют.

Модераторы должны были заблокировать видео, в которых люди имеют такие "недостатки":

неправильную форму тела,

неприглядные черты лица,

карликовость,

очевидный пивной живот,

слишком много морщин,

нарушение зрения,

другие дефекты внешности.

В инструкции объясняют, что некрасивый пользователь или "бедный" задний план на картинке сделают видео менее привлекательным, а потому нестоящим для рекомендации другим пользователям.

Реакция TikTok

На скандал отреагировали в TikTok. Пресс-секретарь соцсети Джош Гартнер сказал, что таким образом они хотели бороться с "хулиганством". Такая цензура действовала до конца 2019 года. В 2020 году, утверждает Гартнер, от такой политики в соцсети решили отказаться.

Что известно о TikTok? Соцсеть создана в 2016 году китайской компанией ByteDance. Сначала это было приложение для редактирования и публикации коротких видео, в которых можно было добавлять музыку. Оно быстро получило популярность в Китае, а потом распространилось по всему миру.



Сейчас TikTok – одна самых популярных соцсетей в мире. В Украине количество пользователей TikTok уже составляет 2,5 миллиона человек. Аудитория сети очень молода: 41% пользователей TikTok – люди от 16-ти до 24-х лет.

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