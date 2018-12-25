Скандал вокруг Facebook: компания открыла доступ к личной переписке пользователей

Соцсеть стремительно теряет доверие пользователей из-за постоянных утечек личных данных, некоторые из которых очень напоминают торговлю конфиденциальной информацией. Facebook в очередной раз оказался в центре громкого скандала.

Об этом сообщило издание The New York Times.

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Отмечается, что крупные компании, такие, как Netflix, Spotify, Royal Bank of Canada, Apple и Microsoft покупали в Facebook информацию о пользователях и платили за возможность настраивать для них таргетированную рекламу, ориентированную на индивидуальные интересы каждого.

Вдруг оказалось, что вместе с этими возможностями Facebook также открыл компаниям возможность читать, отправлять и удалять личную переписку пользователей.

В самих компаниях расширенному доступу очень удивились, и утверждают, что не пользовались этой функцией. В частности, в Apple заявили, что даже не догадывались о таких возможностях.

Вице-президент Facebook по вопросам сотрудничества Име Арчибонг уверяет, что открытый доступ был экспериментальным и не предоставлялся без согласия самих пользователей. При этом Арчибонг не сказал прямо, какие компании могли читать и удалять личную переписку.

Критики политики Facebook уверены, что пользователи, которые нажали на кнопку "согласиться с условиями", просто этих условий не читали и не осознавали, чем может обернуться их решение.