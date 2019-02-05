Скандал вокруг Metro: Exodus – автор серии книг извинился перед фанатами

Автор книжного цикла "Метро" Дмитрий Глуховский извинился перед геймерами. На такой шаг писателя подтолкнул скандал, который разгорелся вокруг игры Metro: Exodus.

Что случилось? Ресурс 4PDA сообщает, что публика, недовольная выходом игры из Steam, несколько дней без устали продолжает ругать разработчиков и угрожать 4A Games полным игнорированием релиза. Студия уже пыталась спасти ситуацию, однако официальное заявление, видимо, не дало ожидаемого эффекта: пришлось пускать в ход тяжелую артиллерию в лице отца серии.

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Видеообращение опубликовали в Instagram. Создатель "Метро" извинился перед фанатами, которые чувствуют себя обманутыми, и заверил, что решение о переходе в Epic Games Store принималось не им.

Автор романов подчеркнул, что доверяет мнению издательства, которое пошло на такой шаг, и попросил геймеров "не предавать нас, точно так же как мы не предавали вас все эти годы".

Другой комментарий Глуховского. Это уже не первый раз, когда Глуховский высказывается на тему того, что происходит с его детищем. Несколько дней назад под одним из постов в Instagram писатель сказал, что не убивает собственную серию – а просто стоит в стороне и смотрит, как это делают другие.

Скандальный комментарий быстро удалили, однако снимок экрана успел разойтись по сети. Позже, правда, пресса усомнилась в подлинности скриншотов, но такое громкое заявление, даже если оно и было фейком, сделало свое дело – еще больше впечатлило публику

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