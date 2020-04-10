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Сканеры отпечатков пальцев признали наименее безопасным способом аутентификации

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Иллюстративное фото / Unsplash

Сканер отпечатков пальцев – один из самых популярных способов биометрической аутентификации у производителей и пользователей смартфонов. Но, по заявлению компании Talos Security Group (TSG), далеко не самый безопасный – эксперты оценили защиту 80% устройств, представленных на рынке, как низкую. Специалистам удалось обмануть большинство датчиков гораздо легче, чем ожидалось.

Представители Talos Security Group изучили алгоритм работы сканеров, установленных в гаджетах Apple, Samsung, Microsoft и других компаний и поделились результатами, рассказывает Gizchina.

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Опасная защита

Для попытки разблокировки устройств использовался поддельный отпечаток пальца, с помощью которого удалось обойти защиту в 80% случаев. Среди наиболее уязвимых устройств оказались Apple iPhone 8, MacBook Pro (2018) и Samsung Galaxy S10. В связи с тем, что логика работы сенсора основана на прогнозе изображение отпечатка, в 90% случаев взлом этих устройств оказался успешным.

Примечательно, что на Samsung Galaxy A70 ни один из двадцати подготовленных муляжей не сработал. Впрочем, нашелся у модуля и сопутствующий недостаток – смартфон считывал отпечатки гораздо дольше, чем большинство участников тестирования.


Сканеры отпечатков пальцев – менее надежный способ защиты / Unsplash @georgeprentzas

Вердикт специалистов Talos Security Group оказался неутешительным – по их словам, самый распространенный тип аутентификации нельзя назвать безопасным. Как альтернативу они порекомендовали использовать пин-код для разблокировки дисплея: вероятность его угадывания простым перебором значительно ниже.

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Автор: Михаил Года
Теги: Новости Техно Техно Смартфоны Кибербезопасность
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