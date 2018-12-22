Скидки на видеоигры: в PlayStation Store и Xbox Store устроили сумасшедшую новогоднюю распродажу

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PlayStation Store и Xbox Store: скидки на игры
PlayStation Store и Xbox Store: скидки на игры / 24 Канал

Недавно большую зимнюю распродажу в своем цифровом магазине Steam запустила компания Valve. Однако не только PC-геймеры получат возможность приобрести игру со скидкой. О запуске распродажи к рождественским и новогодним праздникам объявили Sony и Microsoft.

В обоих магазинах уже стартовали новогодние акции, и пользователям остается лишь самое сложное: не дать волю внутреннем шопоголику.

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Распродажа в PS Store в первую очередь радует своими эксклюзивами: компания не стала жадничать, а потому скидки действуют и на уникальные для платформы предложения. God of War, которая заслуженно получила статуэтку как лучшая игра 2018 года, обойдется в 949 гривен. Marvel's Spider-Man – супергеройский экшен – в 1199 гривен за обычную версию и 1499 гривен за расширенное издание. Horizon Zero Dawn, которая в прошлом году наделала много шума, сейчас можно купить за 649 гривен.

Кроме того, со скидкой 35% доступна недавно анонсированная игра Call of Duty: Black Ops 4, которая сейчас стоит 1 299,35 гривен. Также со скидкой можно приобрести игру Red Dead Redemption 2 – ее стоимость 2 199,12 гривен.

Трейлер игры Call of Duty: Black Ops 4 – смотрите видео

 

Конечно, не обошли стороной и массу других тайтлов, поэтому внимательно изучайте магазин и не слишком увлекайтесь. Акция продлится до 18 января, однако точные сроки действия сниженных цен необходимо уточнять на странице каждого интересующего лота.

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Новогоднее безумие в цифровом магазине Xbox закончится 4 января, но и за это время можно многое успеть. По Assassin's Creed Odyssey просят 35,99 долларов (около 953 гривен), по Call of Duty: Black Ops 4 придется отдать 44,99 долларов (около 1190 гривен). Forza Horizon 4, которая поразила критиков, станет вашей за 38,99 долларов (около 1030 гривен).

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Теги: Техно Игры Цены Microsoft Sony PlayStation Xbox
Источник: Техно
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