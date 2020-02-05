Сколько заработал Instagram на рекламе в 2019 году

Приложение для обмена фото и видео за 2019 год принесло корпорации Facebook Inc (в состав которой оно входит с 2012 года) более 20 миллиардов долларов. Это значительно выше, чем доход YouTube.

Такие цифры предоставляет издание Bloomberg, ссылаясь на собственные источники. В общем, прибыль от Instagram составила более четверти общей прибыли компании за 2019 год.

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Почему Instagram так ценен для Facebook

Как пишет издание, Instagram становится все более важным для Facebook. Ведь пользователи и рекламодатели все чаще отдают предпочтение именно этой соцсети.

Интересно, что в корпорации Facebook эти данные отказались комментировать. Корпорация не разглашает доход для Instagram отдельно в отчетах о прибыли, говоря в целом про "семейство приложений".

Любопытно, что Facebook купил Instagram в 2012 году за 715 миллионов долларов. На то время Instagram не имел четкой стратегии в отношении прибыли. Сейчас приложение зарабатывает деньги по схеме Facebook: продавая рекламу, которая выглядит как обычные публикации в основной ленте, а также исчезающие публикации "историях".

Сравнение

Недавно, компания Alphabet, в который входит корпорация Google обнародовала данные о доходах YouTube. Известно, что этот сервис принес компании 4,72 миллиарда долларов за 4 квартал 2019 года и 15,15 миллиардов долларов за весь 2019 год.

Прибыль YouTube более шести раз превосходит прибыли стримингового сервиса прохождения игр Twitch, который принадлежит Amazon. Тем временем Google от рекламы заработал 134,811 миллиардов долларов за 2019 год.

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