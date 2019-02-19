Скільки коштує елітна версія Samsung Galaxy S10 +

Уже вскоре компания Samsung представит свой флагманский смартфон Galaxy S10. Сейчас появилась цена самой дорогой версии Samsung Galaxy S10 +, что получит керамический корпус.

Популярный инсайдер Эваном Бласс обнародовал в своем Twitter-канале стоимость этой ценной версии новинки от Samsung.

Цена. Согласно его данным, керамическая черная версия Galaxy S10 +, у которой 12 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ встроенной, будет стоить на китайском рынке 10 000 юаней (1476 долларов или 41 300 гривен). Такая же модель с 8 ГБ оперативной и 512 ГБ флэш-памяти оценена в Китае в 9 000 юаней (1329 долларов или 37 200 гривен).

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Характеристики. По предварительным данным, Galaxy S10 + получит экран с диагональю 6,3 дюйма и разрешением 3040х1440 пикселей. Galaxy S10 + получит сдвоенную фронтальную камеру (10+8 Мп).

Устройство будет работать на процессоре Exynos 9820. Оно получит новую систему распознавания лица и сканер отпечатков пальцев, встроенный в экран. У основной камеры будет 3 модуля на 12+12+16 Мп.

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